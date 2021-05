Isolde Kostner eliminata dall’Isola dei Famosi 2021?/ Punta Awed: “Lui è molto furbo”

Isolde Kostner eliminata all’Isola dei Famosi 2021?

La campionessa è a rischio eliminazione e si trova al televoto con Fariba e con Rosaria Cannavò e sarà curioso capire come reagirà il pubblico e come risponderà proprio sul destino di Isolde. Quest'ultima ha sempre combattuto a testa alta in Honduras mettendo davanti il gioco e poco i rapporti personali fino a questo momento. Dopo lo scontro con Andrea Cerioli, anche il suo modo di fare è cambiato e in molti sono rimasti un po' sgomenti e dubbioso.

Isolde Kostner punta Awed: “E’ molto furbo”

Dopo la forte discussione avuta con Andrea Cerioli nei giorni scorsi, ancora prima della puntata del lunedì dell’Isola dei Famosi 2021, Isolde Kostner questa volta ha ripiegato su Awed. Non è la prima volta che i due si guardano un po’ dubbiosi ma questa volta Simone, come Andrea Cerioli, è finito nel mirino della campionessa sportiva che lo trova simpatico ma astuto. Dello stesso pensiero sembra essere anche Rosaria che parlando proprio con Isolde ha commentato: “è astuto”. Tutto questo gli permetterà di vincere proprio in queste ultime puntate ottenendo un posto nella finalissima del 7 giugno oppure no?

