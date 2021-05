Isolde Kostner/ Fa infuriare Andrea Cerioli e punta alla finale dell’Isola dei Famosi

Viva le donne naturali anche con poco seno gridava qualche giorno fa Isolde Kostner all’Isola dei Famosi 2021 mentre nessuno le dava retta, conduttrice compresa, ma adesso la campionessa si prepara a fare sul serio perché è chiamata al suo sforzo più grande: ritagliarsi un posto nella finalissima del 7 giugno, ce la farà? Fino a questo momento l’abbiamo vista vincere prove e andare avanti per la sua strada senza mai fermarsi ma già nella scorsa puntata ha tremato un po’ alla fine consegnando il posto di finalista ad Andrea Cerioli, ma questa sera come andranno le cose per lei? Purtroppo il gruppo è chiamato a fare nomination su nomination in attesa di capire quali saranno le doppie eliminazioni di questa sera e chi il secondo finalista ma Isolde Kostner rischia grosso.

Isolde Kostner possibile finalista dell’Isola dei Famosi dopo la lite con Andrea Cerioli?

La campionessa non ha fatto gruppo, ha sempre guardato avanti sicura che questo sia un gioco fatto di strategia e non una passeggiata per fare nuove amicizie e così si ritrova ad un passo dalla finale dell’Isola dei Famosi 2021 senza poter fare affidamento proprio su quelle che sono le amicizie del gruppo. Rischia quindi di essere fatta fuori? E’ ovvio anche se prima di lei c’è Fariba, fresca di lite con Cerioli e Valentina Persia, e ancora prima Miryea che continua a sbagliare per poi ritrovarsi in nomination, cosa ne sarà di Isolde Kostner. Nei giorni scorsi anche la campionessa ha fatto infuriare il tronista bolognese ma poi tra loro è arrivata la pace, basterà a passare indenne la serata che sta arrivando?

