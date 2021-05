Isolde Kostner, messa in nomination dal “branco”?/ Ma prima va sistemata la traditrice Miryea Stabile…

Isolde Kostner è pronta a dare un colpo di spugna al suo impegno e alla sua vita all’Isola dei Famosi 2021? Il tempo in cui stava ferma a rimirare e prendere le misure di tutti è finito da un po’ e adesso per lei è il momento di rimboccarsi le maniche e anche dire la sua quando è necessario. Qualche giorno fa l’abbiamo vista inveire contro Manuela Ferrara e subito dopo ha tentato di portare via le ‘leccornie’ che erano nella parte di spiaggia dedicata ad Andrea Cerioli e compagni per portarle dall’altra parte salvo poi venire scoperta, e allora cosa è successo dentro il cuore della campionessa di sci? Sembra proprio che Isolde sia cambiata e anche il gruppo non ha potuto far altro che accorgersene. In molti si sono avvicinati a lei proprio perché pacata e giudiziosa ma per il motivo opposto adesso la tengono nel mirino.

Isolde Kostner all’Isola dei Famosi 2021 sotto accusa: “Si è svegliata Heidi..”

Proprio nei giorni scorsi, ancora prima di tornare in diretta all’Isola dei Famosi 2021, Francesca Lodo ha confessato che Isolde Kostner le ha fatto addirittura il gesto della pistola proprio come una sorta di minaccia e confermando di averla messa nel suo mirino. Dall’altra parte anche l’ex ballerina Angela Melillo ha confermato le parole di Francesco Lodo affermando di averla vista diversa e molto meno trasparente rispetto a prima: “Nemmeno a me è piaciuto il suo comportamento… Che poi è strano che una persona così sportiva… la sportività è un valore aggiunto e per lei non è così”. I naufraghi del cosiddetto gruppo sembrano pronti a puntarla ma prima dovranno sistemare le cose prima con Gilles Rocca e poi magari anche con Miryea Stabile che li ha traditi. Quali saranno le nomination di questa sera e come si comporterà Isolde dopo una serata, quella scorsa, molto movimentata?

