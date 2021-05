Isolde Kostner non riconosce la sorella Silvia/ llary Blasi: “Forse è imbucata!”

Isolde Kostner non riconosce la sorella Silvia all’Isola dei Famosi 2021 e spiazza tutti! La campionessa continua ad essere protagonista del programma e mentre tutti aspettano con ansia di vederla nella finalissima, lei continua a regalare perle importanti. L’ultima, in ordine di tempo, è quella relativa proprio alla sorpresa di ieri sera. Ferma in postazione dopo aver fatto la nomination, Ilary Blasi la invita ad ascoltare una persona che è in studio e vuole salutarla. Lei saluta con un freddo ciao e poi ammette di non aver riconosciuto la voce della sorella Silvia: “Ma chi è?”. Le risate di tutti non mancano comprese quelle della sorella che ammette: “Non ci sentiamo da un po’ e non riconosci nemmeno la mia voce”. A metterci il carico da novanta però ci pensa la padrona di casa.

Isolde Kostner non riconosce la sorella Silvia, llary Blasi ci mette il carico: “Forse è imbucata!”

Proprio Ilary Blasi, infatti, rilancia: “Confermi Isolde che questa è tua sorella? Hai visto mai si è imbucata come fanno alle feste”. A quel punto le risate non mancano in studio e anche per la bella Isolde che fa impazzire il popolo dei social che la usa subito per meme e video da condividere. Poi la campionessa conferma: “è la mia sorella piccolina” e la sorella Silvia poi si complimenta con lei: “Donna umile, rispettosa, forte e coraggiosa, siamo fiere di te”. Tutto è bene quel che finisce bene quindi, adesso non ci rimane che seguire il prossimo imbucato… ops parente!

