Isolde Kostner/ Odia i fannulloni ed è pronta a diventare leader!

La prima notte insonne di Isolde Kostner all’Isola dei Famosi 2021 è stata al freddo, al gelo e anche travolta dall’emozione ma adesso per lei è arrivato il momento di comandare. La bella sportiva ha passato la sua prima notte senza chiudere occhio ma il giorno dopo si è messa a lavoro iniziando da una perlustrazione proprio della zona per cercare di capire dove si trova, come agire e tenere d’occhio anche i suoi compagni naufraghi. Da nuova arrivata Isolde Kostner ha preferito prendere le misure del posto che la ospita ancora prima delle persone soprattutto perché è arrivata ormai ad un mese dall’inizio e i primi naufraghi stanno già finendo uno contro l’altro per via della loro convivenza forzata ma anche per una serie di discussioni che hanno regalato al pubblico i primi scontri.

Gilles Rocca, l'abbandono di Beppe Braida e la furia su Brando/ Duro scontro all'Isola dei Famosi 2021

Isolde Kostner all’Isola dei Famosi 2021 è pronta a diventare leader?

Sicuramente la natura non fa paura a Isolde Kostner non più dei naufraghi ormai affamati e agguerriti, ma chi segue da casa l’Isola dei Famosi 2021 è pronto a scommettere che da buona sportiva sia pronta a lanciarsi nella prova di oggi per riuscire a portare a casa la collana di leader che non ha portato molta fortuna a Roberto Ciufoli questa settimana. Al momento sembra che tutto per lei sia in regola per lei e che questa sera potrebbe affrontare la sua prima puntata da naufraga senza incombere in nomination o possibili scontri che non siano quelli fisici per ottenere in cambio una ricompensa. I fan apprezzeranno?

LEGGI ANCHE:

Ubaldo Lanzo/ E' spacciato dopo l'addio alla solitudine, finirà in nomination?Miryea Stabile "una bimba senza papà"/ Ritrovato da poco il rapporto con il padre Massimiliano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA