Isolde Kostner/ Perlustrazioni e passeggiate, ma quando entrerà in azione?

Isolde Kostner all’Isola dei Famosi 2021 continua a “non pervenire”

Ma Isolde Kostner è ancora sull’isola dei famosi 2021 oppure no? Sì, la risposta è affermativa anche se tutto quello che dovevamo vedere di lei non lo abbiamo ancora visto. La sportiva continua a passeggiare ed esplorare ma a fare davvero poco se non occuparsi a turni del fuoco, come tutti, e interagire poco e niente anche con gli altri naufraghi. Lei sì che sembra davvero fuori posto non solo a livello di habitat ma anche per via di quello che è il suo modo di comportarsi rispetto agli altri naufraghi e al trash che ne deriva, questo è certo. Ancora una volta Isolde Kostner si è fatta un po’ più in là mentre l’universo di Playa Reunion continuava a cadere perendo sotto i colpi della follia di Fariba Tehrani che non ha gradito la nomination o, meglio, il mancato salvataggio da parte di Andrea Cerioli.

Isolde Kostner leader all’Isola dei Famosi 2021?

Cosa ne sarà di lei questa sera? Già in settimana qualcuno ha parlato un po’ del comportamento di Isolde Kostner di cui, però, non si possono ancora lamentare all’Isola dei Famosi 2021. L’unica cosa certa è che sicuramente la sportiva non finirà in nomination questa sera perché ci sono ‘casi più urgenti’ da risolvere ma molto probabilmente la campionessa proverà a portare a casa la collana del leader e quel punto potrebbe venire a galla un suo lato che ancora non conosciamo oppure è solo questa Isolde Kostner? Lo scopriremo solo tra qualche ora quando il programma andrà in onda dall’Honduras.

