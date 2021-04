Da quando Isolde Kostner è arrivata all’Isola dei Famosi 2021 è stata sin da subito una sorvegliata speciale perché in molti sono convinti che sia proprio lei la leader naturale che potrà prendere in mano il gioco a mano a mano che i naufraghi concorrenti continueranno a sentirsi stanchi e privi di forze per via della mancanza di cibo. Proprio il suo nome è stato quello che Valentina Persia ha voluto fare quando è arrivato il momento della ricompensa ma presto anche lei sarà come tutti gli altri e, quindi, avrà non solo forze al minimo ma anche fame, sarà a quel punto che verrà a galla la sua indole di giocatrice e sportiva e le permetterà di prevalere su tutti gli altri (alcuni già stanchi ed esausti già ora)?

Isolde Kostner sarà lei leader all’Isola dei Famosi 2021?

In questi pochi giorni Isolde Kostner ha avuto modo di mettersi a lavoro insieme agli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 ma sia per lei che per Ubaldo Lanzo è arrivata una brutta sorpresa. I due hanno scoperto che uno dei loro coltelli è stato rovinato ma non si capisce da chi visto che Brando Giorgi nega di averlo rotto mentre Paul Gascoigne ha rivelato di averlo usato ma di averlo consegnato intatto proprio all’attore. Il mistero del coltello rotto ha mandato in tilt il cromatologo ma non la bella sportiva che ha avuto il suo modo di reagire ma senza dare nell’occhio o finendo su di giri. Si parlerà della questione anche questa sera?

