Isolde Kostner tutti contro di lei/ I baci di Giuda saranno un’arma letale!

Isolde Kostner avrà un ruolo chiave nella puntata di oggi dell’Isola dei Famosi 2021. In veste di leader, ormai storica, di questa edizione, la produzione la metterà di nuovo davanti ad un’altra scelta ma a quel punto sembra proprio che le cose prenderanno una piega ‘poco personale’ a favore delle tecniche e delle congetture di gioco. Chi ha seguito il programma sa bene che la bella campionessa vuole solo giocare e sta mettendo in atto tutto ciò che è possibile per farlo e questo ormai lo sanno bene anche i compagni naufraghi che potrebbero aspettare l’occasione giusta per colpirla alle spalle, e se si presentasse proprio questa sera quell’occasione?

Quello che sappiamo è che la produzione ha deciso di mettere la leader davanti ad una nuova scelta che condizionerà il prosieguo del percorso dei suoi compagni e, soprattutto, anche la possibilità di ottenere l’immunità. Questa sera infatti si giocherà per passare indenni al passo successivo tra prove e nomination, Isolde Kostner a quel punto sarà centrale o è destinata a rimanere fuori dai giochi?

Isolde Kostner all’Isola dei Famosi 2021 continua a creare scompiglio con i baci di Giuda

La leader dell’Isola dei Famosi 2021 Isolde Kostner è impegnata nel dispensare i “baci di Giuda” di giornata. Le anticipazioni che arrivano dall’Honduras rivelano che proprio lei nelle scorse ore ha lanciato il suo bacio a Miryea e poi subito dopo anche Fariba Tehrani. Saranno loro le donne a rischio questa sera quando il programma tornerà in onda per colpa di Isolde Kostner? Nei giorni scorsi la campionessa è stata presa di mira un po’ da tutti perché rea di predicare bene e razzolare male, ma come andrà a finire per lei se non riuscirà a portare a casa la fascia di leader?

