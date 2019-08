Isole Canarie: vasto incendio/ Video, brucia Gran Canaria: 8000 persone evacuate

Un vasto incendio ha colpito nelle scorse ore Gran Canaria, l’isola maggiore del noto arcipelago spagnolo situato a ridosso dell’Africa. Stando a quanto riportato da numerosi organi di informazione online, a cominciare dal sito di Rai News, circa 8.000 persone sarebbero state evacuate, dopo che le fiamme sono divampate presso la cittadina di Valleseco, bruciando fino ad ora circa 3.400 ettari di vegetazione. Sono almeno una quarantina i villaggi della zona che sono stati evacuati, e le autorità locali, a cominciare dal presidente della regione delle Canarie, Angel Victor Torres, hanno fatto sapere che l’incendio risulta essere “estremamente violento” e che non è “né circoscritto, né stabilizzato né sotto controllo”. Sono più di 600 fra vigili del fuoco, volontari e militari, le persone impegnate nell’operazione di spegnimento, con l’appoggio anche di nove elicotteri e di due aerei. In fondo uno dei video

pubblicati su Youtube.

ISOLE CANARIE: VASTO INCENDIO, VIDEO

Viste le enormi difficoltà nello riuscire a contenere il rogo, secondo le autorità non è da escludere che l’incendio possa estendersi ulteriormente nelle prossime ore, provocando altri disagi ed evacuazioni. Intanto sull’isola la temperatura è divenuta quasi insopportabile, salendo fino a 40 gradi, complici anche i venti caldi e l’umidità molto scarsa. Il presidente parla di “danno ambientale già avvenuto. Stiamo affrontando una situazione complessa nella quale la sicurezza delle persone è la priorità”. Ricordiamo come le Canarie siano una meta turistica molto frequentata, anche dai nostri connazionali. Sono migliaia infatti gli italiani che ogni anno, in diverse stagioni visto anche il clima favorevole dello stesso arcipelago, si recano sulle isole per passare le proprie vacanze. Quello delle scorse ore è il secondo violento incendio nel giro di una settimana alle Canarie: al momento non si sono verificati feriti e nessuna persona risulta essere coinvolta. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata. Di seguito il video dell’incendio alle Canarie

IL VIDEO DELL'INCENDIO ALLE CANARIE





