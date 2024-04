Isole non stanno scomparendo a causa del cambiamento climatico/ Studio cinese: massa terrestre è cresciuta

Uno studio cinese denominato “Dinamiche evolutive della costa dell’isola nel contesto del cambiamento climatico: intuizioni da ampie prove empiriche” ha smentito la credenza secondo cui le isole stanno scomparendo a causa dell’innalzamento dei mari. I ricercatori si sono concentrati su oltre 13.000 terre del sud-est asiatico, dell’Oceano Indiano e del Mar Mediterraneo nel periodo compreso tra il 1990 e il 2020. Di queste circa il 12% ha sperimentato variazioni significative. Non sempre però per il medesimo motivo.

La ricerca ha identificato un totale di 12.737 isole nel 1990 (mancano però i dati delle Maldive), 13.542 isole nel 2000, 13.589 isole nel 2010 e 13.629 isole nel 2020. Le corrispondenti lunghezze totali delle coste dell’isola per questi anni sono state di 196.700 km nel 1990, 198.900 km nel 2000, 199.500 km nel 2010 e 200.200 km nel 2020. Non si registra dunque una diminuzione, ma un aumento. I dati in questione includono sia coste naturali sia coste artificiali, ma se si escludono queste ultime c’è comunque una certa stabilità. È un sintomo del fatto che le variazioni nelle aree insulari possono essere attribuite a un mix di fattori socio-economici e fattori ambientali naturali.

Isole non stanno scomparendo per l’innalzamento dei mari: la verità e le cause del fenomeno

Al di là dei numeri, gli autori dello studio cinese sulle isole si sono interrogati anche sulle cause che portano alla loro eventuale scomparsa. “Attualmente, l’innalzamento dei mari per il cambiamento climatico è considerato uno dei fattori che contribuiscono all’erosione del litorale, ma non quello predominante”, questa è la conclusione a cui sono giunti. È emerso infatti che a influire maggiormente nella diminuzione o nell’aumento della lunghezza della costa sono altri fattori come il trasporto dei sedimenti, le inondazioni costiere, lo sviluppo dell’acquacoltura e la costruzione dei porti. Non mancano inoltre elementi naturali come i monsoni, la dinamica delle onde e l’idrodinamica nearshore, svolgono un ruolo significativo.

Il fatto che il fenomeno dell’innalzamento dei mari sia meno grave del previsto, ad ogni modo, non rasserena gli esperti. La ricerca infatti ha fatto emergere diversi elementi di rischio per le isole, soprattutto quelle più piccole, che potrebbero col tempo sparire. È per questo motivo che appare necessario adottare delle strategie di adattamento.











