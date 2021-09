Isole Tremiti, mare in tempesta: barca alla deriva/ Avaria motore, turisti nel panico

Disavventura per alcuni turisti milanesi che avevano deciso di godersi le bellezze delle Isole Tremiti, forse nella giornata sbagliata sul piano meteorologico. Secondo quanto fa sapere il portale FoggiaToday, nella giornata di ieri una barca con a bordo quattro diportisti è rimasto bloccato in balia del mare in tempesta, a causa del forte Maestrale. Il fatto sarebbe avvenuto nell’area marina dell’arcipelago delle Isole Tremiti, a circa 3 miglia dall’Isola di San Domino.

Incendio grattacielo Milano, si indaga su effetto lente/ Cosa ha provocato le fiamme?

L’imbarcazione, proprio a causa delle condizioni meteo non troppo favorevoli, sarebbe andata alla deriva e i quattro turisti a bordo sarebbero andati letteralmente nel panico. A notare la presenza degli occupanti del natante mentre richiedevano aiuto in maniera piuttosto animata, è stato l’equipaggio della motovedetta CC 817 ‘Costantini’ del Comando provinciale dei carabinieri di Foggia, in servizio di vigilanza sulla rotta Rodi Garganico – Isola di San Domino. Dopo aver avvistato l’imbarcazione in avaria, i militari hanno avviato tutte le operazioni di soccorso necessarie per mettere in salvo i turisti.

Abrignani "Sapevamo sarebbe servita terza dose"/ "Vaccini Occidente? Qui più anziani"

Isole Tremiti, mare in tempesta: disavventura per 4 turisti milanesi

L’intervento dei Carabinieri non si è fatto attendere e ben presto sono accorsi al fine di mettere in salvo due coppie di diportisti milanesi, al largo delle Isole Tremiti, evidentemente in stato di apprensione non solo per la tempesta in mare che rendeva loro impossibile governare il natante di circa 6 metri e mezzo ma anche per via di una avaria al motore.

A causa delle condizioni meteo per nulla favorevoli, è stato necessario l’impiego di un gommone in dotazione alla motovedetta con il quale l’equipaggio ha potuto procedere alle necessarie operazioni di salvataggio, soccorrendo i quattro malcapitati. Fortunatamente tutto sarebbe filato liscio ed i quattro turisti sarebbero stati riportati indenni al porto di San Domino dove è stata fornita loro assistenza. Nonostante la breve disavventura, le Isole Tremiti continuano a fare incetta di turisti da tutta Italia anche per il mese di settembre nonostante la forte carenza di personale nelle strutture ricettive, come spiega L’Immediato. Una delle località del Gargano maggiormente colpite da tale carenza si è rivelata essere proprio la zona delle Isola Tremiti dove si è assistito al paradosso di una grossa offerta di lavoro rimasta senza risposta.

“Giuseppe Conte presidente M5S illegittimo"/ Lorenzo Borrè: "Elezioni da ripetere"

© RIPRODUZIONE RISERVATA