Ispettore scolastico Bruschi Chi è?/ Il Collegio 4, il futuro della classe a rischio

Chi è Ispettore scolastico Bruschi?

L’arrivo dell’Ispettore Bruschi ha creato non poco scompiglio nella puntata de Il Collegio 4 andata in onda la settimana scorsa. Il suo intervento infatti non è stato accolto con gioia da parte degli studenti, all’inizio ignari del suo compito all’interno del programma. Chi lo ha descritto un serial killer, chi si è focalizzato su quello sguardo attento, troppo indagatore. Solo in seguito però hanno scoperto l’intento dell’Ispettore: mettere sotto inchiesta alunni e professori per valutare l’andamento della scuola. Purtroppo di errori ce ne sono stati fin troppi, dalla decisione di Claudia Dorelfi di pulire il banco con il proprio sputo, al gesto poco gentile di Roberta Zacchero nei confronti del compagno di banco, Francesco Cardamone. La tragedia però si è sfiorata durante il colloquio privato fra Bruschi e i ragazzi, questi ultimi chiamati a dire la loro sul comportamento dei docenti. Clicca qui per guardare il video del dottor Bruschi. “Sono un Ispettore scolastico e il mio compito è di controllare l’andamento della classe, sia dal punto di vista dell’apprendimento sia dal punto di vista disciplinare. Credevo di entrare in una classe, invece scopro di essere entrato in un letamaio”, dice subito notando carte e pennarelli sul pavimento.

Ispettore Bruschi: ora si alza l’asticella della tensione a Il Collegio 4

Si alza l’asticella della tensione ne Il Collegio 4 e il merito è dell’apparizione dell’Ispettore Bruschi, una delle new entry del cast che abbiamo avuto modo di conoscere la settimana scorsa. Dopo aver parlato a tu per tu con gli studenti, l’Ispettore rivelerà il contenuto della sua relazione sull’intero istituto. Quali saranno le mozioni? Qualcosa è andato storto? Sembra proprio di sì, visto che il Preside, durante la riunione di fine settimana per nominare i migliori e i peggiori della classe, non ha nascosto il suo cattivo umore. Qualcuno dei professori potrebbe finire nel mirino del dottor Bruschi e non è escluso che anche qualche studente possa ricevere una tirata d’orecchie per la mancanza di educazione dimostrata nelle varie lezioni. Fra i papabili alla sconfitta troviamo Claudia Dorelfi e Francesco Cardamone, ma anche Martina Brondin. Tre nomi fortemente a rischio per quanto riguarda la continuazione della loro vita da collegiali. In particolare, sappiamo già che Martina scoppierà a piangere: colpa dell’Ispettore Bruschi o dei suoi scarsi voti scolastici?

