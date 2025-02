La normativa italiana che regole le ispezioni fiscali concede troppo potere discrezionale alle autorità e non fornisce le dovute tutele legali ai cittadini e alle imprese soggetti a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate: a dirlo – ed addirittura metterlo nero su bianco in una sentenza – è stata la Corte europea dei diritti dell’uomo che ha condannato lo stato italiano in relazione a 13 differenti ricorsi presentati da altrettante imprese foggiane che tra il 2018 e il 2022 erano finite al centro delle ispezioni fiscali da parte della già citata Agenzia con il supporto dei militari della Guardia di Finanza.

I ricorsi in sé – è bene precisarlo – non sono particolarmente significativi ai fini della sentenza della Corte europea dato che le ispezioni fiscali si sarebbero svolte come da prassi consolidata da parte delle autorità italiane, ma è interessante notare che secondo quanto riferisce il Sole 24 Ore di casi analoghi ce ne sarebbero decine e decine di altri già presentati alla Cedu e che ora sono grosso modo destinati a concludersi con il medesimo risultato: proprio per questa ragione, secondo il parere della Corte è importante che l’Italia proceda al più presto a revisionare integralmente la normativa al fine di evitare di ulteriori (ed inevitabili) condanne.

Cos’ha detto la Cedu sulla normativa italiana sulle ispezioni fiscali: individuate due criticità da correggere

In particolare, analizzando la normativa sulle ispezioni fiscali, la Cedu ritiene che violi completamente il diritto al rispetto “del domicilio e della corrispondenza” del soggetto controllato fornendo alle autorità quello che viene definito un vero e proprio “potere discrezionale illimitato” in merito alla conduzione delle ispezioni: nella norma – scrivono i giudici – andrebbero indicati chiaramente i parametri per cui si può procede all’ispezione di locali e documenti fiscali, in modo da restituire al cittadino una certezza applicativa della legge.

Similmente, secondo la Cedu mancano anche le dovute tutele dal punto di vista dei ricorsi per le ispezioni fiscali perché – attualmente – sono possibili solamente nel caso in cui sia stato consegnato un avviso di accertamento e possono essere presentate solamente una volta che quest’ultimo si è concluso: le aziende – intimano i giudici – dovrebbero ricevere in anticipo un’informativa sull’ispezione in modo da poter presentare ricorso ancor prima che si concretizzi; o quanto meno da potersi far assistere da un esperto durante le operazioni di controllo.