Israel Kamakawiwo’ole/ Video, autore cover hawaiana di “Somewhere over the rainbow”

Israel Kamakawiwo’ole è l’artista che quest’oggi, mercoledì 20 maggio, Google ha inteso celebrare con uno dei suoi classici Doodle. Un nome che ai più dice poco o nulla, ma che diviene improvvisamente più familiare se collegato alla cover hawaiana di “Somewhere over the Rainbow”. Peraltro, il “Gigante buono” (così era chiamato a causa della sua grave forma di obesità) si è sempre distino in vita per il suo impegno attivo in favore dei diritti del suo popolo e come attivista del movimento per l’indipendenza delle isole Hawaii. Poco prima del suo decesso, avvenuto a soli 38 anni, il performer fu premiato dalla Hawai’i Academy of Recording Arts come miglior cantante, miglior artista e autore del miglior album dell’anno. Una cerimonia alla quale Israel Kamakawiwo’ole non ha potuto prendere parte in quanto ricoverato in ospedale, da dove ha comunque seguito la premiazione in diretta televisiva. Le sue ceneri furono sparse e quel momento è visibile nel video ufficiale di “Somewhere over the Rainbow”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

ISRAEL KAMAKAWIWO’OLE: LA SUA VITA BREVE E SEGNATA DALLA MALATTIA

Google ricorda quest’oggi con un Doodle speciale il grande Israel Kamakawiwo’ole, il cantante hawaiano più famoso al mondo. La sua fu una carriera di prestigio, ma purtroppo breve in quanto nel 1997, all’età di soli 38 anni (era nato nel ’59), morì. Negli ultimi mesi di vita Iz, così come veniva chiamato, dovette convivere con una gravissima forma di obesità, che lo portò a pesare addirittura 343 chilogrammi, vista anche la sua altezza di 188 centimetri. Più volte fu costretto ai ricoveri, e il 26 giugno del 1997, alle ore 12:18, esalò l’ultimo respiro in ospedale a causa di una serie di problemi respiratori dovuti all’eccessiva mole. Fu una giornata di lutto per tutte le Hawaii, con la bandiera locale che venne messa a mezz’asta, e il suo corpo fu successivamente esposto al Capital Building di Honolulu, omaggiato da più di 100mila persone. Dopo il rito funebre, le sue ceneri vennero sparse nell’oceano nei pressi della spiaggia di Makua. Come spesso e volentieri accade per gli artisti deceduti, l’album postumo di Israel, “Alone in Iz World”, pubblicato nel 2001, ottenne il primo posto della classifica mondiale album di Billboard. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ISRAEL KAMAKAWIWO’OLE, CHI È L’ARTISTA HAWAIANO DI “SOMEWHERE OVER THE RAINBOW”

Il Doodle di oggi su Google è dedicato ai 61 anni che avrebbe compiuto Israel Kamakawiwoʻole, l’artista hawaiano scomparso nel 1997 che reso celebre in tutto il mondo dalle sue performance con l’ukulele e da una sua straordinaria interpretazione di “Somewhere over the rainbow“. Attraverso i suoi canti gioiosi e la sua difesa per tutta la vita dei valori e della cultura delle isole, Israel Kamakawiwoʻole è stato ampiamente indicato a livello mondiale come la “Voce delle Hawaii“. Israel Kamakawiwoʻole è nato il 20 maggio del 1959 in un sobborgo di Honolulu, alle Hawaii, ed è cresciuto in una famiglia di isolani nativi con un amore condiviso per la musica hawaiana. A dieci anni è stato spesso trovato a tenere il suo ukulele contro il petto, imparando a suonare quello che sarà il suo strumento simbolo. Nell’adolescenza, Israel, suo fratello e tre amici hanno scavato a fondo nei suoni tradizionali delle isole. Insieme, hanno raggiunto un’enorme popolarità tradotta nella produzione di ben quindici album.

ISRAEL KAMAKAWIWO’OLE, LA COVER PIU’ EMOZIONANTE

Una notte, nel 1988, Israel si sedette in uno studio di Honolulu, chiuse gli occhi e, in una sola sessione, realizzò un’emozionante versione “ukulele” della canzone classica “Somewhere Over the Rainbow“. Non sapeva che questa registrazione – che funge da colonna sonora del video Doodle di oggi – era destinata a diventare un fenomeno internazionale. Ma Israel è molto più di un cantautore; con la sua band e la sua carriera solista di successo, ha ridefinito la musica popolare hawaiana attraverso il suo stile unico e ha diffuso il suo amore per le isole Hawaii in tutto il mondo. Diventare ambasciatore delle sue isole fu qualcosa che Israel non si aspettava e che aveva reso profondamente sorpresa anche la sua famiglia. L’eredità musicale di Israel comprende una grande quantità di registrazioni acclamate dalla critica, riconosciute e amate in tutto il mondo. La luce dei riflettori che si è posata sulla sua musica si è diffusa a tutto il popolo hawaiano.

ISRAEL KAMAKAWIWO’OLE, UNA VITA PER LE HAWAII

Nato nel 1959, lo stesso anno in cui le Hawaii sono diventate il 50° Stato degli Stati Uniti d’America, Israele è cresciuto a O’ahu ed è conosciuto da tutti per come teneva sempre in mano o suonava il suo ukulele. Le sue radici erano sull’isola di Nihau, che è di proprietà privata e rimane l’unica isola con il 100% della popolazione hawaiana e non può essere visitata senza l’invito di un residente. Israel vi trascorreva le estati con i nonni, imparando le lezioni di vita dei primi hawaiani che praticavano le antiche usanze. Alla fine dell’adolescenza, lui e suo fratello Skippy hanno formato i Makaha Sons of Nihau, un gruppo musicale hawaiano contemporaneo all’apice della rinascita culturale hawaiana. La loro musica risuonava con gli hawaiani e gli hawaiani nel cuore, e hanno vinto i Nā Hōkū Hanohano Awards (l’equivalente musicale hawaiano di un Grammy) anno dopo anno. La popolarità di Israel è esplosa solo nel 1993 (dopo aver pubblicato due album da solista), e il resto è storia. Tra il 1993 e la sua morte nel 1997 ha registrato tre CD da solista, che hanno permesso quattro uscite postume. La sua versione iconica di “Over the Rainbow” è stata licenziata in decine di film di successo, spettacoli televisivi, pubblicità commerciale, e rimane ancora oggi in varie classifiche di Billboard.

Video, la cover di “Somewere over the rainbow” di Israel Kamakawiwoʻole





