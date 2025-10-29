Israele riprende gli attacchi dopo le violazioni di Hamas e accusa i terroristi di aver organizzato una messinscena per simulare il recupero di un ostaggio

Gaza, le accuse di Israele sulle violazioni degli accordi da parte di Hamas proseguono, dopo la consegna dei resti di un corpo che risultava già seppellito in precedenza, arrivano le prove di quanto sospettato dall’esercito sulla messinscena dei ritrovamenti di cadaveri, messi appositamente in buche poco di simulare una nuova scoperta con tanto di testimoni e riprese pubbliche. Se ieri questa notizia era circolata solo sui media israeliani, oggi è stata ripresa da molti quotidiani internazionali soprattutto perchè, a dimostrazione di questa tesi ci sono anche le immagini riprese dai droni, diffuse poi in un video nel quale si vedono i terroristi scavare, mettere un sacco nero all’interno e poi ricoprire di terra.

Crosetto: "Territori ucraini persi sono irrecuperabili"/ "La Russia ci ha già attaccato con la guerra ibrida"

Una pratica che è stata anche condannata dalla Croce Rossa, che è stata particolarmente critica nei confronti dell’organizzazione, dichiarando che è inaccettabile che vengano organizzate queste scene, non solo perchè non sono conformi agli accordi di tregua ma perchè costituiscono una grave mancanza di rispetto nei confronti delle famiglie che attendono con ansia notizie sul ritorno dei loro cari.

Dazi non frenano export Italia verso Usa anzi aumenta, Istat: +34%/Confimprenditori "Rischio arriva dall'Ue"

Israele riprende gli attacchi dopo le violazioni da parte di Hamas, il falso recupero di ostaggi e la sparatoria a Rafah

Sono ripartiti i raid di Israele, attacchi su larga scala avvenuti in risposta alle ripetute violazioni di Hamas che non ha osservato i termini dell’accordo di tregua. Il mancato rispetto delle condizioni era iniziato già nei primi periodo del cessate il fuoco quando l’organizzazione, che firmando la trattativa si era impegnata a restituire tutti gli ostaggi vivi e morti, aveva invece iniziato ad a ritardare il rilascio dichiarando che c’erano problemi nella localizzazione dei corpi.

Lavrov: "Non abbiamo nessuna intenzione di attaccare la NATO"/ "L'UE però si prepara a una grande guerra"

Per questo motivo, erano intervenute squadre dall’Egitto che con l’intervento di mezzi pesanti avevano contribuito allo spostamento delle macerie per permettere di scoprire le salme disperse. Ieri per confermare quella che il governo israeliano ha definito una messinscena, i terroristi sono stati filmati mentre simulavano il ritrovamento di un cadavere che era stato seppellito in una buca poco prima di filmare. Il ritardo nelle consegne, ma soprattutto la sparatoria che ha ucciso un soldato dell’IDF a Rafah, hanno fatto così scattare i bombardamenti aerei, una reazione che è stata giustificata anche da Trump che commentando quanto accaduto ha dichiarato: “Hanno reagito e dovevano farlo“.