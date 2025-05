Israele ha approvato un piano che prevede l’occupazione totale della Striscia di Gaza, un progetto annunciato per giungere alla neutralizzazione di Hamas ma che sembra invece puntare alla gestione permanente del territorio, secondo un modello di sorveglianza e controllo costante: il governo guidato da Benjamin Netanyahu – sostenuto da una fragile coalizione dominata da forze ultranazionaliste – ha scelto di spingere progressivamente la popolazione civile verso il sud militarizzando – allo stesso tempo – i corridoi degli aiuti umanitari.

Mentre i combattimenti proseguono, le operazioni militari di Israele sono ormai orientate a rafforzare la loro presenza a lungo termine (i vertici delle forze armate parlano di “zone sicure”, ma le ONG sul campo denunciano scenari che ricordano ghetti e recinzioni da tempo di guerra) e secondo il ministero della Salute palestinese, dopo oltre 14 mesi di conflitto l’obiettivo di eliminare Hamas non è stato raggiunto in quanto il gruppo armato è ancora operativo e gli ostaggi israeliani restano dispersi.

Ma il piano prosegue senza troppe variazioni: il vero obiettivo – denunciano numerosi analisti e osservatori – sarebbe quello di ridisegnare la geografia politica del territorio, promuovendo una forma di esodo forzato, di questo parere è lo storico israeliano Ilan Pappé, drastico nelle sue posizioni: “Non si tratta di autodifesa, è colonialismo in uniforme” secondo lui, l’attuale campagna militare rientra in una continuità storica iniziata con la fondazione dello Stato di Israele, attraversata da occupazioni temporanee e ritiri tattici, come quello del 2005, che si rivelò – a conti fatti – solo una parentesi all’interno di un conflitto mai davvero interrotto.

Intanto a Khan Younis, i bambini si contendono un sacco di farina lanciato dai camion degli aiuti: sono immagini che mettono in discussione la narrazione ufficiale in quanto le “zone sicure” – denunciate anche da Amnesty International – non garantirebbero né protezione né accesso adeguato a beni essenziali.

Un piano che va oltre Hamas: Israele riscrive la geografia del conflitto

Dal 1948 a oggi, ogni escalation nella regione ha seguito un copione ciclico – attacchi, rappresaglie, trattative fragili, tregue infrante – ma questa volta il nuovo piano di Israele – elaborato dal gabinetto di guerra e difeso apertamente da esponenti come Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich – non si limita a un’operazione di polizia militare ma punta alla riconfigurazione della Striscia, spingendo verso una soluzione unilaterale che molti interpretano come una “annessione strisciante”, un’estensione de facto del controllo israeliano su Gaza attraverso la presenza militare fissa e il controllo delle vie di accesso.

Hanan Ashrawi – ex negoziatrice dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina – ha parlato di “progetto di svuotamento”, un processo che ha già prodotto oltre 520.000 sfollati solo nell’ultimo mese secondo i dati aggiornati dell’UNRWA; se la comunità internazionale appare divisa, all’interno di Israele iniziano ad emergere segnali di dissenso con circa 3.000 riservisti dell’IDF che hanno sottoscritto una lettera aperta contro quella che definiscono “una guerra senza onore” paragonando la situazione attuale alle proteste contro l’invasione del Libano nel 1982.

In Europa le reazioni sono differenti: la Germania continua a sostenere il “diritto all’autodifesa” dello Stato ebraico mentre la Spagna ha avanzato l’ipotesi di sanzioni economiche nel caso in cui le operazioni militari di Israele dovessero trasformarsi in una forma di occupazione permanente – intanto – i carri armati continuano ad avanzare verso Rafah e il rischio concreto – segnalano numerosi esperti di diritto internazionale – è che si istituzionalizzi una condizione di stallo militare permanente, in cui la crisi umanitaria diventa una variabile di controllo politico più che un’emergenza da risolvere.