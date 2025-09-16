A Gaza è scattato il raid finale di Israele, con i bombardamenti e le offensive terrestri che si sono intensificate nelle ultime ore: cosa sta accadendo

E’ iniziata ufficialmente l’offensiva finale di Israele in quel di Gaza. Così come preannunciato da settimane, in queste ore l’esercito dell’IDF, ha avanzato sui territori della città sul confine, offensiva ufficializzata da due funzionari israeliani alla CNN. Nonostante la condanna internazionale nonché gli appelli degli ultimi tempi, a cominciare da quelli delle famiglie degli ostaggi ancora detenuti da Hamas, Israele tira dritto per la sua strada e punta appunto a liberare Gaza dai ribelli palestinesi.

TERZA GUERRA MONDIALE/ Quell'azzardo morale delle pre-Potenze che tradisce il dialogo e la giustizia

L’azione militare era scattata giorni fa con numerosi bombardamenti che avevano distrutto diversi edifici residenziali e soprattutto ucciso centinaia di persone e provocato lo sfollamento di decine di migliaia. In queste ore, però, si è verificata una ulteriore escalation, di conseguenza si sono intensificati i bombardamenti in un territorio dove, non va dimenticato, più di un palestinese su dieci è stato ammazzato o ferito dall’inizio della guerra, così come precisato dall’ex capo dell’esercito israeliano.

ISRAELE INVADE GAZA CITY/ "Poi toccherà alla Cisgiordania. Anche i Paesi islamici nel mirino di Netanyahu"

Prima di dare il via al raid, l’esercito israeliano ha invitato i residenti a lasciare le proprie abitazioni di Gaza City: “La città di Gaza è considerata una zona di combattimento pericolosa e restare nella zona ti espone a rischi”, ha scritto su X.com il portavoce arabo delle Forze di difesa israeliane (IDF) Avichay Adraee.

ISRAELE, SCATTATA L’OFFENSIVA FINALE A GAZA: COSA STA ACCADENDO

L’esercito di Netanyahu ha quindi ordinato alla popolazione di spostarsi “il più velocemente possibile” attraverso Al-Rashid Street e verso la parte sud di Gaza City, sia “in auto che a piedi”.

Iddo Netanyahu: "Distruggere Hamas o annienterà noi e l'Occidente"/ "Due Stati? Perché non è una soluzione"

Viene inoltre fatto sapere che oltre il 40% dei residenti ha già lasciato la città “per garantire la propria sicurezza e quella dei propri cari”, ha affermato ancora Adraee. Nella giornata di ieri, in effetti, moltissimi palestinesi sono fuggiti da Gaza a piedi o in auto, trasportando tutto ciò che potevano, e dirigendosi verso il sud della città. Secondo le stime delle Nazioni Unite, il piano di sfollamento potrebbe riguardare più di un milione di persone, un numero immenso, tenendo conto che il destino di tali persone è assolutamente incerto.

ISRAELE, SCATTATA L’OFFENSIVA FINALE A GAZA: MORTE 41 PERSONE

Numeri che si uniscono ai dati già drammatici di cui sopra, quelli delle vittime, che nelle ultime ore devono essere aggiornati tenendo conto che 37 persone sono state uccise a Gaza City e altre quattro in una zona centrale di Gaza dopo gli attacchi della notte.

“E’ iniziata un’intensa operazione”, ha fatto sapere il primo ministro Benjamin Netanyahu, aggiungendo che “Lo Stato di Israele si trova in una fase critica di questa guerra e ci sono delle conseguenze”, precisando che “abbiamo iniziato a distruggere i siti di Hamas”. L’offensiva è scattata nonostante le numerose proteste nel centro di Gerusalemme degli scorsi giorni, manifestazioni contrarie appunto alle mosse di Netnayahu, con l’obiettivo di chiedere il rilascio degli ostaggi e la fine della guerra, cosa che ovviamente sembra tutt’altro che vicina.