In Israele scoppia l'allarme per l'epidemia di suicidi tra i soldati dell'IDF: nell'ultimo anno e mezzo 279 tentativi, 36 dei quali portati a termine

Con la situazione tra Israele e Hamas che sembra essere in un pericoloso bilico tra la pace e lo scoppio di nuovo tensioni, da Tel Aviv arriva un nuovo allarme per quella che sembra essere una vera e propria epidemia silenziosa di suicidi tra i militari dell’IDF – ovvero le Forze di difesa israeliane – e, in particolare, tra coloro che sono stati richiamati dalla vita di riservisti con lo scoppio della guerra a Gaza: suicidi testimoniati dagli stessi dati ufficiali dell’esercito di Israele e che sono diventati un’arma nelle mani dell’opposizione per criticare la guerra di Netanyahu.

Partendo proprio dai dati, secondo il Centro di ricerca e informazione della Knesset – ovvero il parlamento israeliano – nel periodo di tempo tra gennaio del 2024 e lo scorso luglio sarebbero stati almeno 279 i soldati di Israele a tentare il suicidio: di questi l’88% avrebbe avuto carattere “moderato”, un altro 36% “lieve” e circa il 12% addirittura “molto grave” e complessivamente sono stati 36 i soldati ad aver completato il proposito suicidario.

Non solo, perché allargando lo sguardo tra fino al 2016 i dati parlano di un totale di 124 suicidi tra i soldati di Israele, confermando che nell’ultimo anno e mezzo se ne sono verificati circa il 25% del totale, oppure il 30% (ovvero 42 complessivi) se si guarda al periodo tra lo scoppio del conflitto a Gaza e lo scorso luglio; d’altra parte, dal 2016 al 2022 la media annuale sfiorava i 13 casi, segno ancora più evidente che nell’ultimo anno qualcosa è cambiato.

Cosa c’è dietro al boom di suicidi tra i soldati di Israele, il report: “Profondi traumi psicologici a Gaza”

A dare una spiegazione dei dati che arrivato da Israele ci ha pensato un’indagine militare interna condotta lo scorso agosto – mese in cui i dati che abbiamo appena riportato erano già stati resi parzialmente noti – che puntò il dito (ovviamente) contro il conflitto a Gaza: sono infatti parecchi i casi di traumi psicologici legati alla lunga esposizione dei riservisti – per loro natura poco abituati ai teatri di guerra – allo scenario di Gaza; costretti a vivere sulla pelle situazioni al limite tra la vita e la morte e a veder cadere i loro commilitoni.

Già in quell’occasione l’esercito di Israele aveva promesso di intensificare gli sforzi per combattere il disagio psicologico tra i suoi soldati e in queste ore – parlando dei dati davanti alla Knesset – l’esponente dell’estrema sinistra di Israele Ofer Cassif (che ha commissionato il rapporto) ha accusato il governo di aver “abbandonato” i suoi soldati dopo la fine della guerra, sostenendo che ora che a Gaza la situazione è tornata alla quiete, “l’epidemia di suicidi (..) peggiorerà“.