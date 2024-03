“Israele è diventata radioattiva a causa di Netanyahu”/ Friedman: “Temo che Gaza diventi la Somalia”

Thomas Friedman, saggista americano, ha pubblicato un editoriale sul New York Times tradotto da La Stampa, in cui si è soffermato sulla situazione in Medio Oriente puntando il dito nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu: “Israele oggi in è in grave pericolo – scrive – con nemici come Hamas, Hezbollah, Houthi e Iran, dovrebbe raccogliere le simpatie di gran parte della comunità internazionale. Ma non è così: per come il suo primo ministro Benjamin Netanyahu e la sua coalizione di estremisti stanno combattendo la guerra a Gaza e gestendo l’occupazione della Cisgiordania, Israele sta diventando radioattiva e ovunque nel mondo le comunità ebraiche della diaspora sono sempre meno al sicuro”.

Friedman teme che la situazione stia aggravandosi ulteriormente, sottolineando come Israele abbia avuto il pieno diritto di difendersi dopo gli attacchi del 7 ottobre scorso di Hamas, ma che durante questi più di 5 mesi di conflitto, la guerriglia urbana ha fatto “uscire il peggio dalle persone e questo vale di sicuro per Israele a Gaza. Si tratta di una macchia nera per lo Stato ebraico. Ma Israele non ha creato questa tragedia da sola. La macchia nera si estende a includere anche Hamas”.

FRIEDMAN: “GAZA RISCHIA DI RESTARE SENZA GOVERNO”

Ma Hamas, ricorda ancora il saggista americano, era già “contrassegnata come organizzazione terroristica”. C’è poi un altra cosa di cui il giornalista è preoccupato, ovvero che: “Netanyahu ha mandato le Forze di difesa israeliane a Gaza senza aver in mente nessun piano coerente per amministrare il territorio, una volta smantellata Hamas o arrivati al cessate-il-fuoco”, dicendosi convinto che la cosa peggiore per i gazawi sarebbe una Striscia di Gaza non controllata da nessuno “così da trasformarsi in territorio di crisi umanitaria intollerabile e permanente. La mia recente visita al confine di Gaza mi ha lasciato l’impressione che questo sia l’esito finale al quale siamo diretti”.

E ancora: “Israele sta scalfendo il controllo che Hamas ha sulla popolazione, ma si rifiuta di essere responsabile con i suoi uomini dell’amministrazione civile di Gaza”, e nel contempo sta rifiutando anche all’Autorità Palestinese in Cisgiordania, “che a Gaza ha migliaia di dipendenti, la possibilità di subentrare e di svolgere mansioni di questo tipo”.

FRIEDMAN: “NETANYAHU VEREBBE SUBITO SOSTITUITO SE…”

Ma qual è l’obiettivo di Israele? Seconfo Friedman Netanyahu si starebbe comportando così perchè “non vuole che l’Ap diventi la forza di governo palestinese di Cisgiordania e Gaza, evenienza che le offrirebbe una chance di credibilità per trasformarsi poi, un giorno, in uno Stato palestinese indipendente”. Il rischio è che Gaza si trasformi in una nuova Somalia governata dai signori della guerra, anche perchè nel caso in cui il Premier allacciasse una partnership con AP o un’altra istituzione di governo palestinese “i suoi alleati di gabinetto dell’estrema destra, che sognano che Israele riesca a controllare tutto il territorio compreso tra il fiume Giordano e il Mediterraneo, Gaza inclusa, lo destituirebbero immediatamente dal potere”.

Obiettivo, quindi, reclutare dei leader locali di clan palestinesi per occuparsi di Gaza una volta che Hamas sarà sconfitta “ma dubito seriamente che questi sforzi saranno coronati da successo”, ma questa strategia è già fallita in Cisgiordania e rischia lo stesso esito a Gaza. Friedman conclude così la sua disamina: “Israeliani e palestinesi dipendono gli uni dagli altri. L’unica cosa da capire è se un giorno i due popoli riusciranno a dar vita a una interdipendenza sana o se saranno condannati a una interdipendenza deleteria. In ogni caso, si tratterà sempre di interdipendenza. Ogni comunità ha bisogno di un leader le cui azioni siano sostenute da questa verità basilare. Per il momento, nessuna delle due lo ha”.

