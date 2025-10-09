Israele e Hamas hanno annunciato il cessate il fuoco, e il presidente americano Donald Trump ha fatto sapere che gli ostaggi saranno rilasciati lunedì

Arrivano ottime notizie da Gaza dove Israele e Hamas hanno concordato la prima fase di un cessate fuoco. Grazie alla mediazione degli Stati Uniti i due nemici hanno deciso di deporre le armi e ciò permetterà il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti presso i ribelli palestinesi, nonché il ritiro dell’esercito israeliano e il rilascio di alcuni prigionieri di Hamas.

Secondo quanto riferito dal presidente americano, Donald Trump, gli ostaggi dovrebbero essere rilasciati nella giornata di lunedì prossimo, mentre il primo ministro Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che l’accordo è stato un “successo diplomatico e una vittoria nazionale e morale ” per il suo Paese. Hamas ha invece ringraziato Trump e tutti i mediatori coinvolti, leggasi Qatar, Egitto e Turchia.

CESSATE IL FUOCO FRA HAMAS E ISRAELE: LE PERSONE IN FESTA

La notizia del cessate il fuoco è stata ovviamente accolta con favore da tutti, a cominciare dalle famiglie degli ostaggi israeliani trattenuti a Gaza, e anche i palestinesi hanno esultato all’intesa, sperando che si tratta ovviamente di un primo importante passo verso la fine del conflitto. “Si tratta di un momento storico, atteso da tempo dai cittadini palestinesi dopo due anni di uccisioni e genocidi commessi con arroganza contro il popolo palestinese”, le parole di Khaled Shaat, residente di Khan Younis, così come riportate dall’agenzia di stampa Reuters.

Wael Radwan, altro residente in quel di Khan Younis, ha attribuito l’accordo per il cessate il fuoco al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e ha ringraziato “chiunque abbia contribuito, anche verbalmente, a fermare la guerra e lo spargimento di sangue”. Così invece Abdul Majeed Abd Rabbo, che ha dichiarato che “tutta la Striscia di Gaza è felice. Tutto il popolo arabo, tutto il mondo è felice del cessate il fuoco e della fine dello spargimento di sangue”. Una grande folla si è radunata in queste ore presso l’ospedale Nasser di Khan Younis per festeggiare, nonostante la notte fonde e poi l’alba, con applausi e urla di gioia.

CESSATE IL FUOCO FRA HAMAS E ISRAELE DOPO 67.000 MORTI

Non va infatti dimenticato che da quando è scoppiata la guerra a Gaza, il 7 ottobre del 2023, più di 67.000 persone sono state uccise, per la maggior parte donne e bambini, così come comunicato nella giornata di ieri dal ministero della Salute palestinese. Alle vittime si uniscono anche i feriti, alcuni gravissimi, per un totale di altre 169.841 persone coinvolte. Stando alle Nazioni Unite e a numerose altre organizzazioni, il bilancio di vittime e ferite potrebbe essere ancora più alto visto che si ritiene plausibile che numerose persone siano ancora intrappolate sotto le macerie, tenendo conto che Gaza è una città irriconoscibile dove nessun edificio è praticamente più in piedi.

La notizia del cessate il fuoco è stata festeggiata anche in quel di Tel Aviv, dove circa 200 persone si sono radunate nella piazza degli ostaggi per festeggiare. A loro si sono uniti anche degli ex prigionieri di Hamas, rilasciati negli scorsi mesi, tra cui Omer Shem Tov, Omer Wenkert, Eliya Cohen e Romi Gonen: ogni ex ostaggio che si presentava in piazza veniva accolto con un applauso. Presenti anche le famiglie di alcuni degli ostaggi ancora trattenuti da Hamas, tra cui Menashe Harrush, zio dell’ostaggio Elkana Bohbot, ed Einav Zangauker, madre dell’ostaggio Matan Zangauker. “I nostri cuori sono pieni di gioia, non so nemmeno come trattenerla”, ha detto Hillel Mayer di Tel Aviv alla CNN.



CESSATE IL FUOCO, LA NOTA DELL’ESERCITO ISRAELIANO

L’Idf, l’esercito di liberazione di Israele, ha accolto con favore l’accordo, facendo comunque sapere di “essere pronti a qualsiasi scenario”. Eyal Zamir, capo di stato maggiore dell’esercito, ha ordinato alle forze di “preparare solide difese ed essere pronte a qualsiasi scenario”, nonché di essere pronte “a guidare l’operazione per il ritorno degli ostaggi. Le IDF – si legge in una nota ufficiale – continueranno ad agire per raggiungere gli obiettivi della guerra e per difendere i cittadini dello Stato di Israele su tutti i fronti”.

Avichay Adrae, portavoce arabo dell’esercito, ha invece avvertito i palestinesi a non tornare a nord né di avvicinarsi alle aree in cui sono di stanza le forze dell’IDF, comprese quelle a sud e a est della Striscia, finché non saranno emanate istruzioni ufficiali: “Le forze dell’Esercito di Difesa stanno ancora circondando la città di Gaza e tornarci è estremamente pericoloso”. La sensazione è che questa volta una tregua sia davvero possibile ma soprattutto che sia iniziata una nuova fase della guerra che porti alla sua definitiva cessazione dopo più di due anni, con la speranza che le due parti in gioco rispettino i patti: staremo a vedere quello che succederà nelle prossime ore.