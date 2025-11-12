Gli USA vorrebbero costruire 25mila alloggi nella parte di Gaza controllata da Israele. Che pensa ancora ad ampliarsi

Un piano immobiliare da 25mila alloggi nella parte di Striscia ora controllata da Israele per i palestinesi che non hanno avuto niente a che vedere con Hamas. E poi una caserma in Israele, una base per ospitare la forza di stabilizzazione che agirà a Gaza, che evidentemente avrà una collocazione che durerà nel tempo. La ricostruzione della Striscia, almeno in parte, potrebbe avvenire secondo questo progetto americano, che prevederebbe una divisione della Striscia in diverse parti.

SCENARIO CINA/ La strategia globale di Pechino per mettere le mani su America Latina e Ue

D’altra parte, spiega Sherif El Sebaie, opinionista egiziano esperto di geopolitica del Medio Oriente, è probabile che Israele non mollerà il controllo del territorio delineato dalla linea gialla che gli è stato assegnato finora. Tra azioni a Gaza e interventi ed esercitazioni in Cisgiordania, più che una tregua quella che si sta vivendo in Palestina è una guerra a bassa intensità, cui si potrebbero aggiungere, però, altri fronti: quello libanese e quello iraniano.

Scandalo BBC: dove nasce e perché/ Trump, Hamas, ‘redazione LGBT’ e cancel culture: libertà sotto controllo?

Secondo il sito The Atlantic Trump vorrebbe costruire 25mila alloggi nella parte di Gaza ora occupata da Israele per i palestinesi che non hanno legami con Hamas e che non potranno tornare nell’altra parte della Striscia. C’è la volontà di dividere il territorio?

Credo che Israele voglia continuare a mantenere il controllo dei territori nei quali è rimasto dopo l’accordo. Questo piano va in questa direzione. La popolazione che si sposterà in questa zona dovrebbe accettare un trasloco permanente e mettersi nell’ordine di idee di non tornare più nella Gaza che rimarrà nelle mani degli arabi. Non so quante persone sono previste in questi alloggi, se le sceglieranno gli israeliani probabilmente opteranno per chi ha collaborato con loro in questo periodo.

Al Sharaa da Trump; “Siria in coalizione anti-Isis”/ Usa “accerchia” l’Iran: cosa cambia ora in Medio Oriente

I palestinesi accusano Israele di non aver messo fine alle operazioni militari a Gaza, mentre in Cisgiordania continuano gli attacchi dei coloni e l’IDF ha organizzato una grande esercitazione militare. Nonostante il cessate il fuoco la guerra è ancora in corso?

È una guerra a bassa intensità, come sempre è stato. Da 70 anni a questa parte è in corso un conflitto che in certi momenti raggiunge dei picchi, penso alle varie Intifade e al 7 Ottobre.

Netanyahu ha dichiarato che “i nemici si stanno riarmando”. In Libano ha promesso che se Hezbollah non disarma ci penserà Israele, mentre l’emittente Kan ha riferito che Tel Aviv vorrebbe far cadere il regime iraniano entro la fine del mandato di Trump. La guerra ritornerà su questi fronti?

Israele non si leverà mai dalla testa che l’Iran rappresenti una minaccia e che il suo regime sia da rovesciare. Gli israeliani sono riusciti a convincere gli USA a colpire l’Iran, ma non nella misura in cui avrebbero voluto. Volevano un conflitto totale che rovesciasse i mullah, invece Trump si è accontentato di un bombardamento di cui non sappiamo neanche se ha ottenuto gli effetti desiderati sul programma nucleare iraniano. Per quanto riguarda il Libano, Hezbollah è la minaccia più importante per Israele, che sta dando l’opportunità al governo libanese di disarmare il Partito di Dio, pur sapendo che Beirut non ha la capacità di farlo. È solo una questione di tempo per una guerra che sarebbe la prosecuzione di quella contro l’Iran.

Jared Kushner, genero di Trump e suo inviato, ha incontrato Netanyahu. Sul futuro di Gaza c’è identità di vedute tra americani e israeliani? Entrambi ribadiscono che la Striscia deve essere smilitarizzata e Hamas deve deporre le armi: sono obiettivi difficili da raggiungere senza mandare all’aria l’accordo sul cessate il fuoco?

Sul futuro di Gaza, tra Usa e Israele permane una sostanziale convergenza sugli obiettivi strategici, ma non su tempi e modalità. Condividono l’idea di una Gaza smilitarizzata, priva della capacità offensiva di Hamas, e che non rappresenti una minaccia per Israele. Tuttavia, gli Stati Uniti insistono affinché la transizione avvenga senza compromettere il cessate il fuoco e con un coinvolgimento regionale, mentre Israele tende a privilegiare la sicurezza immediata e a diffidare di ogni soluzione che possa ristabilire un’autonomia palestinese nella Striscia. Il rischio, effettivamente, è che l’obiettivo della smilitarizzazione totale, se perseguito con eccessiva rigidità o unilateralità, finisca per far saltare l’accordo sul cessate il fuoco.

Secondo Haaretz Israele ha firmato importanti contratti con aziende legate a Trump. L’elezione di Mamdani a New York ha fatto capire che Israele può perdere il sostegno di almeno una parte consistente degli USA?

Tel Aviv ha intensificato le operazioni di comunicazione negli Stati Uniti, ricorrendo a società di lobbying, campagne digitali e influencer – anche tramite strumenti di intelligenza artificiale – per migliorare la propria immagine. La strategia punta in particolare all’elettorato evangelico, storicamente filo-israeliano e cruciale per Trump, nelle cui fila hanno cominciare ad alzarsi voci che criticano l’appiattimento di Washington su posizioni filo-israeliane, con grande dispendio di risorse. L’elezione di Zohran Mamdani a New York, figura apertamente critica verso la politica israeliana, segnala che una parte crescente della società americana – soprattutto tra i giovani e i progressisti – sta prendendo le distanze da un sostegno incondizionato a Israele. Per Israele si tratta di un campanello d’allarme politico e comunicativo, che spiega il rinnovato impegno a ricostruire il consenso negli Stati Uniti.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI