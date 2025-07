Dopo la guerra dei dodici giorni, non c’è solo la caccia al traditore per il tentato assassinio del presidente dell’Iran, Masoud Pezeshkian, ma circolano anche diverse assurde teorie, come quella dell’ex direttore di un giornale legato alle Guardie della Rivoluzione, secondo cui l’intelligence di Israele si sarebbe affidata alle scienze occulte e a creature soprannaturali.

A parlarne è Abdollah Ganji, che scriveva per il giornale Javan, legato appunto all’IRGC. Mercoledì ha scritto ai suoi circa 150.000 follower su X che, durante il recente conflitto tra Israele e Iran, è avvenuto uno “strano fenomeno“. Per le strade di Teheran sarebbero stati trovati “alcuni fogli di carta contenenti talismani con simboli ebraici“.

Ganji ha fatto riferimento anche ad alcune voci riguardanti le fasi iniziali della guerra di Gaza, quando erano circolate voci di riunioni tra il primo ministro israeliano Netanyahu e “specialisti dell’occulto“. Ma Ganji ha citato anche la Guida suprema iraniana, che anni fa dichiarò come i Paesi ostili e i servizi segreti occidentali ed ebraici “usino le scienze occulte e le entità jinn per lo spionaggio“.

IL BOTTA E RISPOSTA CON IL MOSSAD

Non si è fatta attendere la replica del Mossad, sempre via social: “Fare uso di droghe e parlare con i jinn non sono tratti desiderabili per qualcuno che guida un Paese“, è il tweet con cui l’intelligence israeliana è passata all’attacco.

Un altro protagonista è Waleed Gadban, consigliere politico presso la missione permanente di Israele all’ONU, il quale ha condiviso su X un post del Mossad, accompagnandolo con una frase in lingua farsi: “I jinn, i jinn sono dappertutto“, seguita da un’emoji raffigurante un fantasma.

Il riferimento è ai jinn, che avrebbero la capacità di assumere forme diverse e di esercitare poteri straordinari. Come ricordato dal Jerusalem Post, che ha ricostruito questa assurda vicenda, i jinn sono stati menzionati per la prima volta nel Corano e sono concettualizzati nell’Islam “come creature parallele agli esseri umani, che sono in grado di scegliere tra il bene e il male e devono quindi affrontare la salvezza o la dannazione“.