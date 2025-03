Nelle ultime ore l’account Twitter (che ora si chiama X) dell’esercito di Israele ha condiviso due foto – che si trovano in calce a questo articolo – che ritraggono un bambino in compagnia di alcuni soldati, spiegando che sarebbe stato individuato nella tarda serata di ieri dirigersi a colpo sicuro verso un posto di blocco all’interno della striscia di sicurezza che separa la Striscia di Gaza del territorio ebraico di Israele: si tratterebbe – secondo l’IDF – dell’ennesima dimostrazione dell’assenza completa di scrupoli da parte dei miliziani di Hamas, che arrivano a promuovere la loro missione terroristica anche sfruttando i bambini.

Secondo quanto ha spiegato l’IDF nel post condiviso sul social oggi gestito da Elon Musk, i soldati di Israele in servizio al posto di blocco avrebbero notato un “bambino di 4 anni” dirigersi verso la loro postazione: parlandoci per capire cosa stessa facendo in quell’area a quell’ora, il bambino avrebbe spiegato di “essere stato mandato lì dall’organizzazione terroristica di Hamas“; mentre una volta capito che la sua provenienza era la Striscia di Gaza, i militari lo avrebbero “riportato” sul territorio palestinese “in coordinamento con le organizzazioni internazionali”.

La scelta di inviare il bambino – per ragioni che non sono state precisate dai soldati di Israele e forse neppure effettivamente indagare con il piccolo -, secondo l’IDF farebbe parte dello sfruttamento “cinico di civili e bambini per promuovere il terrorismo” da parte dell’organizzazione palestinese; mentre dal conto loro i soldati sembrano avergli fornito un piccolo ristoro – tanto che nelle foto condivise su X si vede il piccolo mentre sgranocchia una barretta con una bottiglia d’acqua – prima di riportarlo sano e salvo a Gaza.

Yesterday, IDF soldiers identified a 4-year-old child moving towards a post in the security zone. The boy was returned to Gaza by IDF forces and in coordination with international organizations.

In a conversation with the soldiers, the child said that he was sent to the post by… pic.twitter.com/tfrpfLVZSO

— Israel Defense Forces (@IDF) March 12, 2025