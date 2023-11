Israele “Hamas usa ospedali di Gaza come scudi, ecco prove”/ Video “Lanciatori vicino parco giochi bambini”

Ci sono le prove del fatto che Hamas usa gli ospedali di Gaza come scudi. Le ha fornite domenica il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari. Si tratta di foto dell’installazione di postazioni di lancio di razzi di Hamas adiacenti agli ospedali. Hagari ha spiegato che i lanciatori sono stati posizionati nella convinzione che le Forze di difesa israeliane (IDF) non li avrebbero colpiti per paura di potenziali danni collaterali agli ospedali. Ci sono poi filmati che mostrano lanciatori di razzi nei pressi di un parco giochi e di una piscina per bambini a Gaza.

Inoltre, ha spiegato che le truppe a terra hanno circondato completamente Gaza City, dividendo di fatto la Striscia a metà, e aggiunto che gli attacchi, sia in superficie che sotto terra, sono continuati fino a notte fonda. Hagari ha osservato che l’IDF dà priorità alle offerte di evacuazione rispetto ad altre missioni operative nella Striscia di Gaza. Infatti, oltre 1,5 milioni di opuscoli sono stati sganciati a Gaza dai caccia israeliani dall’inizio dell’operazione. Hagari ha presentato il video di un aereo che sgancia gli opuscoli e uno di un giornalista che li mostra e li legge. Peraltro, l’ufficio del portavoce dell’IDF ha effettuato quasi 6 milioni di telefonate.

“HAMAS MENTE ANCHE SU CARBURANTE A GAZA”

«Hamas è debole senza scudi umani», ha dichiarato Hagari, come riportato dal Jerusalem Post. Un funzionario di Gaza ritenuto vicino ad Hamas è stato intercettato durante una conversazione mentre dice: «Dicono che a Gaza manca il carburante, sono dei bugiardi. Non c’è nessuna carenza di carburante a Gaza. È nelle mani di Hamas». Hagari ha spiegato che la registrazione è stata verificata dagli Stati Uniti. Per l’IDF questa è «un’ulteriore prova dell’uso incessante che Hamas fa della popolazione civile come scudo umano per scopi terroristici». Un ufficiale dell’IDF ha aggiunto: «Quello che potete vedere qui è un gruppo di quattro barili di lancio per razzi che vengono sparati verso Israele, a soli cinque metri da una piscina per bambini, e forse a 20-30 metri da edifici residenziali – il tutto nel cuore di un quartiere residenziale».

Un secondo ufficiale ha parlato di un sito di lancio vicino ad un parco giochi. Per quanto riguarda l’interruzione delle telecomunicazioni, fonti dell’IDF hanno ribadito che non viola le leggi umanitarie, ma serve a far cadere nel caos la pianificazione di Hamas. Ma precisano pure che l’unica ragione per sospenderla è quella di mantenere il sostegno degli Stati Uniti e dell’Unione europea alla guerra in generale. Infine, mentre gli appelli internazionali per un cessate il fuoco aumentano, i comandanti sul campo dell’IDF prevedono anche più di un paio di mesi per sradicare completamente Hamas da Gaza.

The @IDF just declassified material showing how Hamas hides behind hospitals, forces residents into the line of fire and more. As RADM Daniel Hagari said: “We will not accept Hamas’s cynical use of hospitals to hide their terror infrastructure.” pic.twitter.com/A7LcKO9J5e — Lt. Col. Richard Hecht (@LtColRichard) November 5, 2023

This is what we are finding in Gaza.

A building where children play is a Hamas rocket launching site.

You have to see it to believe it: pic.twitter.com/KmMxfbYj93 — Israel Defense Forces (@IDF) November 6, 2023

Kids, swings, pool and rockets.

One of these things is not like the other. Hamas hides rocket launchpads in children’s playgrounds. Here’s the proof: pic.twitter.com/YsvjU3WgvJ — Israel Defense Forces (@IDF) November 5, 2023













