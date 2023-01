ISRAELE/ Il Mossad contro Mughniyeh (Hezbollah), una “attesa” lunga 33 anni

Un’altra operazione segreta del Mossad degna di nota è l’assassinio, in Francia, nel 1980, del capo del programma iracheno sulle armi nucleari, Yehia el Mashad. Il Mossad è anche accusato di essere responsabile dell’assassinio dell’ingegnere ed esperto balistico canadese Gerald Bull, ucciso nel suo appartamento a Bruxelles il 22 marzo 1990. Bull ha lavorato al progetto di un supercannone per l’Iraq di Saddam Hussein, che ha fatto di tutto per acquisire armi di distruzione di massa e che non ha esitato a sparare missili Scud in Israele durante la prima guerra del Golfo (1991).

Anche i leader siriani sono stati presi di mira dal Mossad. Il 3 aprile 2002, il generale Anatoly Kuntsevich – consigliere del presidente russo Boris Eltsin – che aveva venduto agenti chimici militari ai siriani, fu trovato misteriosamente morto su un volo da Damasco a Mosca. Nei mesi precedenti Ehoud Barak aveva avvisato la sua controparte russa delle attività del suo consigliere. Ma Eltsin non aveva fatto nulla.

Quindi, il 2 agosto 2008, gli uomini dello Shayetet 13 hanno assassinato il generale Muhammad Suleimane, capo del programma nucleare siriano, nella sua seconda casa a Tartous. Con la sua liquidazione le ambizioni siriane in materia nucleare sono seriamente compromesse e lo scoppio della guerra civile nel marzo 2011 vi metterà definitivamente termine. Infine, in seguito allo smantellamento della rete libanese di al Jarrah da parte di Hezbollah e del Moukhabarat siriano, gli israeliani hanno risposto eliminando un ufficiale di alto rango dei servizi segreti siriani, il generale Abdul Abbas, con un’autobomba, il 29 settembre 2008.

Nell’agosto 2009, il cargo Artic Sea, battente bandiera maltese, è misteriosamente scomparso per diverse settimane al largo della costa europea, vittima di una speciale operazione del Mossad. La nave conteneva non solo legno, come sosteneva il governo russo, ma anche missili da crociera X-55 destinati alla Repubblica islamica dell’Iran. Un mese dopo la scomparsa di Artic Sea, Shimon Peres era a Mosca per convincere la sua controparte russa a rinunciare alla vendita di tecnologia militare a Teheran. Lo scopo della diversione del mercantile da parte di un commando israeliano era mostrare tutta la determinazione dello Stato ebraico. Questa operazione ricorda la diversione del mercantile tedesco Scheersberg A tra Anversa e Genova, nel 1968.

Dall’inizio degli anni 90, il Kidon moltiplicherà le sue operazioni contro un nuovo avversario: Hezbollah. Dopo aver eliminato lo sceicco Abbas al Moussaoui, leader del partito sciita libanese, uccise anche Ghaleb Awwali, un alto funzionario del movimento nel 2004 a Beirut. Ma uno degli omicidi mirati più riusciti fu Imad Mughniyeh. Mughniyeh era il terrorista più ricercato al mondo. La sua carriera iniziò a Fatah nel 1975. Si unì al famoso “Force 17” responsabile della protezione di Yasser Arafat, quindi seguì vari corsi di addestramento in Iran tra il 1980 e il 1982. Dopo la prima guerra in Libano (1982), Mughniyeh si unì a Shiite Activists che creò Hezbollah nel 1983. Dal 1982, Mughniyeh fu coinvolto in molte azioni terroristiche su larga scala. È sospettato dalla Cia di aver partecipato al primo attacco suicida contro il quartier generale delle forze israeliane installate a Tire l’11 novembre 1982 (141 morti). Il 18 aprile 1983 un’autobomba esplose fuori dall’ambasciata americana a Beirut, uccidendo 49 persone, tra libanesi e personale americano. Il 23 ottobre 1983, attentatori suicidi a bordo di camion esplosivi attaccarono l’edificio Drakkar che ospitava una compagnia del 1 ° reggimento di paracadutisti francesi (58 morti) e una caserma di marines americani (241 morti).

Mughniyeh partecipò anche a numerosi rapimenti, tra cui quello di William Buckley, capo della stazione della Cia a Beirut, nel marzo 1984. Quest’ultimo fu brutalmente torturato prima di morire quindici mesi dopo in detenzione. Nel 1985 guidò personalmente il dirottamento del volo Twa 847 Cairo-San Diego in cui un americano, Robert Stehem, fu picchiato violentemente prima di essere assassinato. La taglia messa dall’Fbi fu altissima: 25 milioni di dollari. Potrebbe anche risultare coinvolto nella campagna di attacco che ebbe luogo a Parigi nel 1985-1986, che uccise diverse persone facendo un gran numero di feriti. A partire dal 1988, organizzò corsi di formazione in Iran a beneficio dei membri di Hamas ed Hezbollah. Il 17 marzo 1992, Mughniyeh guidò l’attacco all’ambasciata israeliana in Argentina (29 morti e 220 feriti). Il 27 e 28 luglio dello stesso anno vi furono attacchi a Londra contro l’ambasciata israeliana e la sede delle organizzazioni ebraiche, in cui la sua responsabilità sembrava essere dimostrata.

Dal 1992, gli israeliani hanno tentato senza successo di neutralizzarlo. Il 13 novembre 1995, un attacco in Arabia Saudita uccise sette persone, tra cui cinque americani. Questa operazione fu seguita il 25 giugno 1996 dall’attacco alle torri di al Khobar, vicino a Dahran, che causò la morte di 19 soldati americani. Il nome Mughniyeh venne citato come uno dei leader di queste azioni terroristiche. Nel 1998 partecipò alla pianificazione degli attacchi contro le ambasciate americane in Kenya e Tanzania (223 morti tra cui 20 americani) e, nel 2000, dell’attacco suicida contro la Uss Cole nello Yemen (17 morti). Alcuni dipartimenti ritengono che probabilmente abbia partecipato agli attacchi dell’11 settembre 2001: la Commissione parlamentare statunitense menziona un “membro di alto rango di Hezbollah” che avrebbe portato in Europa alcuni dei futuri membri del commando. Alcune fonti suggeriscono che Osama bin Laden non avesse nascosto la sua ammirazione per Mughniyeh. I due uomini si sono persino incontrati nel 1993 a Khartum. Alla fine del 2001, inizio 2002, organizzò l’accoglienza in Iran di membri di Al Qaeda e talebani in fuga dall’Afghanistan. Nel 2003-2004 fu visto in Iraq insieme a Moktada al Sadr, il leader dell’esercito di Madhi supportato dietro le quinte da Teheran. Quindi, nel gennaio 2006, partecipò a Damasco a un incontro con i leader dei principali movimenti palestinesi, funzionari del servizio iraniano e siriano e lo sceicco Nasrallah di Hezbollah.

Al centro di tutte le operazioni anti-israeliane e anti-occidentali perché dirigeva l’intelligence e le azioni clandestine di Hezbollah, chiamate “apparati di sicurezza speciali” (Jihaz al Amn al Khas), in tale veste era responsabile delle operazioni esterne del movimento sciita libanese e riferiva delle sue attività al solo segretario generale, Hassan Nasrallah. In questo contesto, lavorava in stretta collaborazione con il ministero dell’Intelligence e della Sicurezza nazionale iraniano. Mughniyeh si affidava alle strutture clandestine molto professionali di Hezbollah impiantate in Medio Oriente, Africa, Europa, America Latina e Asia. Se gli veniva dato l’ordine, poteva svolgere operazioni terroristiche su larga scala contro gli interessi israeliani e occidentali in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento.

Molto prima di Osama bin Laden, Imad Mughniyeh è stato il principale bersaglio di molti servizi di intelligence occidentali per questi sanguinosi attacchi. Era in cima alla lista delle persone ricercate dai servizi speciali occidentali, soprattutto il Mossad, la Cia e il Dgse. Mughniyeh per svolgere le sue missioni all’estero ha usato molti passaporti e identità diverse. I servizi occidentali avevano solo foto molto vecchie di lui, risalenti a prima che si sottoponesse a un intervento di chirurgia estetica per cambiare aspetto. Nel 2007 il Mossad tornò sulla sua pista nella piccola città di Tayr Dibba, nel sud del Libano, grazie a un informatore della rete Ali al Jarrah che viveva nello stesso villaggio dei membri della famiglia Mughniyeh. Il servizio israeliano istituì immediatamente un sistema di ascolto e sorveglianza ravvicinato. Nel marzo 2007, in Iraq, le forze speciali americane catturarono gli ufficiali di Hezbollah riuniti a Bassora. Con loro c’era un ufficiale iraniano Pasdaran, Ali Moussa Daqduq, che la Cia riuscì a fare parlare.

È la svolta. Responsabile dei collegamenti tra guerriglieri iracheni e Hezbollah, Daqduq si rivela una miniera di informazioni: fornisce una descrizione del nuovo volto di Imad Mughniyeh, il nome della sua datazione e persino il suo numero di telefono personale. L’iraniano rivela anche alla Cia che “la volpe” si nasconde a Damasco, dove vive sotto la protezione dei servizi di sicurezza siriani. Nello stesso tempo, il Mossad era entrato in contatto con ex agenti della Stasi, la ex polizia segreta della Germania orientale. Dopo la caduta del muro di Berlino, un gran numero di loro vendeva i documenti segreti al miglior offerente. È così che il Mossad può acquisire un file su Mughniyeh che include foto relativamente recenti.

Nel gennaio 2008, le nuove informazioni si rivelano decisive: il Mossad scopre che Mughniyeh visita spesso un’amante in un lussuoso appartamento a Kfar-Sousa, nella periferia di Damasco. Questo appartamento, di proprietà di un cugino di Bashar al Assad, è messo sotto sorveglianza e le foto ottenute grazie al file Stasi confermano che è davvero Mughniyeh. I suoi giorni sono ora contati. Qualche tempo dopo, il Mossad viene a sapere che il centro culturale iraniano di Damasco organizza una cerimonia per commemorare il successo della rivoluzione del 1979 e che Mughniyeh deve recarsi lì per incontrare i suoi contatti siriani e iraniani. Il servizio israeliano decide di cogliere l’occasione per eliminarlo. I Kidonim organizzano quindi la ricognizione e la sorveglianza dei locali. Il 12 febbraio 2008, il team osserva l’arrivo di Mughniyeh presso il Centro culturale iraniano. Alle 21 si avvicina un Mitsubishi Pajero grigio metallizzato. Per alcuni minuti, l’autista e il suo passeggero rimangono a bordo, per assicurarsi che non ci sia nulla di sospetto. Imad Mughniyeh, con un abito nero, finalmente esce dal veicolo. Mentre si dirige verso l’ingresso del centro culturale, un kidonim fa esplodere una bomba posizionata in una macchina. Il suo corpo è proiettato a diverse decine di metri di distanza. Missione compiuta. Al momento dell’esplosione della bomba, la maggior parte degli agenti israeliani aveva già lasciato il paese e cancellato quante più prove possibili. Gli ultimi due Kidonim rimasti sul posto saranno recuperati pochi giorni dopo da un sottomarino israeliano nel Mediterraneo, dopo aver attraversato il confine siro-libanese.

Inizialmente, le autorità siriane riportano la morte di un passante. Quindi, mercoledì 13, Hezbollah emette una breve dichiarazione: “Con tutto il nostro orgoglio, annunciamo che un grande combattente per la resistenza islamica in Libano si è unito ai martiri. Il comandante Mughniyeh è diventato un martire nelle mani del sionista israeliano”. Nonostante le smentite ufficiali, il Mossad ha effettuato una delle sue operazioni migliori. Alla fine del 2013, un altro importante quadro di Hezbollah sperimenterà un destino simile: Hassan al Lakiss. Fino al 2010, quest’uomo ha gestito alcuni dei progetti tecnologici più segreti di Hezbollah. È stato anche responsabile dell’installazione della rete telefonica cablata di Hezbollah, che copre il Libano meridionale. Questa rete, che è entrata in carica nella primavera del 2013, è completamente indipendente dalle telecomunicazioni libanesi e consente al movimento sciita libanese di sfuggire all’ascolto dei programmi Gsm da parte dei suoi avversari. Dal 2010, Hassan al Lakiss è entrato a far parte del dipartimento delle operazioni esterne di Hezbollah, dove ha lavorato a stretto contatto con Imad Mughniyeh. È stato quindi responsabile del trasporto di armi nei territori palestinesi. In connessione con la forza di Al Quds delle guardie rivoluzionarie iraniane, avrebbe anche partecipato al reclutamento di arabi israeliani per conto dell’Iran.

Per tutti questi motivi, il 3 dicembre 2013, verso mezzanotte, Hassan al Lakiss è atteso nel parcheggio di una delle sue case a Hadath, a sud di Beirut. Non appena ha parcheggiato la macchina gli sparano due volte alla testa. Il giorno successivo, una dichiarazione concisa di Hezbollah annuncia ufficialmente la sua morte.

