Israele minaccia di uccidere leader di Hamas a Gaza/ Ue: “C’è rischio di escalation”

Israele ha minacciato di uccidere i leader di Hamas a Gaza se l’organizzazione dovesse attaccare lo Stato ebraico. Ad affermarlo, come riportato da Ansa, è Stato il ministro dell’Energia Israel Katz, il quale ha identificato i destinatari del suo discorso in Yihia Sinwar e Mohammed Deif. Anche il Premier israeliano stesso, Benyamin Netanyahu, aveva rivelato annunciato che non si sarebbe fatto scrupoli: “Siamo nel pieno di una campagna e siamo pronti ad ogni sviluppo. Chi ci colpisce lo colpiamo a nostra volta con una forza maggiore”, queste erano state le sue parole.

Australiane in Siria: sono 40 mogli di combattenti Isis/ Governo preme per rimpatrio

Gli attacchi di Israele a Gaza, come da programma, stanno intanto andando avanti. Un velivolo nelle scorse ore ha centrato un’auto sulla quale, in base a quanto ricostruiscono i media locali, “una squadra terroristica portava missili anti tank a Khan Younis nel sud della Striscia”. Il bilancio di morti dovrebbe essere di 15 persone, di cui la metà sono donne e bambini. Diverse decine, invece, i feriti.

MIGRAZIONI/ Se Israele vuole frenare il Ritorno dei profughi russi e ucraini

Israele minaccia di uccidere leader di Hamas a Gaza: l’appello dell’Ue

La tensione, con i ripetuti attacchi di Israele e la sua minaccia di uccidere i leader di Hamas a Gaza, è molto alta. È per questo motivo che anche l’Ue ha commentato la situazione. “L’Unione europea è seriamente preoccupata per l’escalation a Gaza a seguito dei raid aerei israeliani di oggi. L’Ue deplora profondamente la perdita di vite civili, compresi i bambini, e chiede il rispetto del diritto internazionale umanitario. Le vite civili devono essere protette in ogni circostanza”, questo quanto affermato in una nota dal portavoce dell’Alto rappresentante, Josep Borrell.

CAOS ISRAELE/ "Netanyahu, Smotrich, Ben Gvir: è scontro totale tra destra e laici"

“Esortiamo tutte le parti a esercitare la massima moderazione, promuovere la calma e lavorare per un orizzonte politico e una stabilità regionale in linea con gli impegni delle dichiarazioni di Aqaba e Sharm el Sheikh”, ha concluso il funzionario.











© RIPRODUZIONE RISERVATA