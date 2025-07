Israele, 14 membri del governo chiedono annessione della Cisgiordania, il ministro Levin : "Creare uno stato Palestinese sarebbe una minaccia esistenziale"

Israele, 14 ministri chiedono l’annessione della Cisgiordania, lo ha reso noto il ministro della Giustizia Yariv Levin, che in un colloquio con il leader dei coloni ieri sera ha riferito: “Questo è il momento favorevole per dichiarare la sovranità su Giudea e Samaria“, citando una lettera inviata al primo ministro Netanyahu nella quale si precisa che la decisione dovrebbe arrivare entro l’ultima seduta della sessione estiva della Knesset del 27 luglio. Sullo sfondo dei colloqui con Hamas per raggiungere un accordo di tregua a Gaza che prevederebbe la restituzione degli ostaggi, gli esponenti del Likud sostengono che l’obiettivo posa essere raggiungibile anche in tempi brevi, aumentando il pericolo che le operazioni militari nei territori possano proseguire anche in caso di cessate il fuoco, visti anche gli ultimi scontri violenti.

La notizia ha provocato ulteriori divisioni all’interno della società israeliana, come sostengono anche alcuni analisti che hanno avvertito circa il rischio di peggiorare l’immagine del governo, che viene percepito già negativamente a livello internazionale e potrebbe far fallire gli sforzi diplomatici per arrivare ad una risoluzione del conflitto.

14 ministri israeliani chiedono di annettere la Cisgiordania, proteste da Arabia Saudita e Turchia

La proposta di 14 ministri israeliani, uniti nella richiesta di annettere la Cisgiordania e dichiarare la sovranità sui territori di Giudea e Samaria in tempi lampo approfittando della situazione favorevole, è stata accolta con notevole disaccordo da parte del mondo arabo. Come riporta il giornale Ynet, il ministro degli esteri saudita ha condannato le dichiarazioni ufficiali, aggiungendo che questa mossa violerebbe le decisioni in materia di diritto internazionale.

Anche il ministro degli esteri turco si è aggiunto al coro annunciando “Respingiamo categoricamente qualsiasi iniziativa dei ministri israeliani di annessione della Cisgiordania“. Nel paese c’è chi teme che queste proposte possano in qualche modo ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco soprattutto dopo la controproposta di Hamas e in mancanza di un vero piano sul futuro della Striscia di Gaza. Nel frattempo il premier Netanyahu si è recato in visita al kibbuz Nir Oz, uno dei più colpiti dagli attacchi del 7 ottobre, ed è stato accolto tra le proteste dei manifestanti che lo hanno accusato di corruzione e abbandono gridando “Vergogna”.