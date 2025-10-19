Israele, primo ministro Netanyahu vuole ricandidarsi: "Vincerò le elezioni nel 2026". Ma governo è già in bilico e la Knesset è paralizzata: la situazione

«La guerra della rinascita»: così Benjamin Netanyahu ha definito il conflitto a Gaza durante la lunga intervista concessa al programma The Patriots del Canale 14, nella quale ha anche annunciato l’intenzione di candidarsi alle prossime elezioni legislative in Israele.

Il primo ministro israeliano tira dritto, nonostante i guai giudiziari per i quali l’ex presidente americano Donald Trump ha chiesto che gli venga concessa la grazia, ricordando che Netanyahu è stato incriminato nel 2019 con l’accusa di corruzione e frode. Il premier si dice comunque sicuro di vincere, una fiducia che – ha spiegato – trae forza dal sostegno pubblico e da quello della moglie Sara, descritta come la sua «leonessa, una fonte inesauribile di coraggio».

In realtà, la vittoria di Netanyahu non appare così scontata. Il portale Ynet fa il punto sulla situazione in vista dell’apertura del nuovo anno parlamentare: la quarta sessione e l’ultima prima delle elezioni.

Fonti politiche riferiscono che alcuni consiglieri del primo ministro lo avrebbero esortato a indire le elezioni subito dopo la pausa parlamentare, sfruttando il ritorno degli ostaggi israeliani e le lodi pubbliche di Trump, in un momento favorevole. Tuttavia, Netanyahu per ora non intende sciogliere la Knesset, preferendo concentrarsi sull’espansione degli Accordi di Abramo durante il suo mandato.

NETANYAHU TRA ELEZIONI, GUERRA E CRISI DI COALIZIONE

Il governo israeliano deve fronteggiare una grave crisi di coalizione, in particolare sulla legge di leva militare per gli uomini ultraortodossi, oltre a dispute interne sulle priorità legislative e a un bilancio statale imminente che richiederà tagli drastici per coprire i costi della guerra a Gaza.

Secondo Ynet, il futuro della Knesset – e del governo stesso – dipende in larga parte dal destino del disegno di legge sull’esenzione degli studenti ultraortodossi delle yeshiva, considerata la questione più critica per la tenuta della coalizione. I partiti ultraortodossi, pur non volendo elezioni, hanno bloccato votazioni chiave e paralizzato i lavori parlamentari, diventando sempre più impazienti per i ritardi del governo.

Un altro nodo è quello del bilancio statale, da approvare entro la fine di marzo per evitare lo scioglimento automatico della Knesset. Netanyahu vorrebbe accelerare l’iter e approvarlo entro gennaio, ma senza il sostegno delle fazioni ultraortodosse non dispone della maggioranza necessaria.

LE PRESSIONI SUL PREMIER ISRAELIANO

Nel frattempo, fanno discutere altri disegni di legge: uno per rinviare il processo per corruzione in corso contro Netanyahu in caso di guerra o emergenza nazionale; un altro, voluto dal ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, per concedere agevolazioni fiscali ai riservisti dell’IDF; e la proposta del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir per introdurre la pena di morte per i terroristi condannati.

A tutto questo si aggiungono le pressioni dell’opinione pubblica per un’indagine completa sul massacro di Hamas del 7 ottobre. Netanyahu vorrebbe istituire una commissione d’inchiesta governativa o un comitato speciale creato tramite una legge ad hoc, che gli permetta di evitare che sia il presidente della Corte Suprema a nominarne il vertice, come previsto attualmente. L’obiettivo sarebbe avviare la commissione prima delle elezioni, così che l’attuale coalizione possa controllarne la composizione e le procedure.

Sebbene Netanyahu si dichiari contrario alle elezioni anticipate, pochi nella sua coalizione credono che il governo possa sopravvivere all’intera sessione invernale. Secondo Ynet, il primo ministro israeliano cercherà di sfruttare a proprio vantaggio un eventuale crollo del governo. E se dovesse constatare l’inevitabilità della crisi, potrebbe essere lui stesso – in un gesto calcolato – a stabilire data e modalità delle nuove elezioni.