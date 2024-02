ISRAELE/ Netanyahu tra Gallant e Eisenkot, il premier non ha più un’exit strategy

La convocazione improvvisa di una conferenza stampa da parte di Benjamin Netanyahu, il primo ministro di Israele, lo scorso 18 gennaio, subito prima della messa in onda su Channel 12 dell’intervista a Gadi Eisenkot, ex capo di stato maggiore e attuale ministro nel gabinetto di guerra, ha segnato un punto di svolta significativo probabilmente sfuggito ai più. La presenza di Netanyahu non è riuscita a consolidare la fiducia del popolo israeliano, già incline alla diffidenza verso il leader durante un periodo di tensioni crescenti nel settentrione del Paese. Le operazioni successive, che hanno visto attacchi letali sia a Damasco che nei pressi di Tiro in Libano e attribuiti a Israele, hanno sollevato ulteriori dubbi sulla conduzione del conflitto.

L’approccio di Netanyahu alla crisi, segnato da un’iniziale confusione e successivamente percepito come arrogante, si è confrontato con le critiche di Eisenkot. Affrontando il lutto per la morte del figlio Gal Meir Eisenkot, caduto a Gaza, Eisenkot ha messo in discussione la strategia bellica del governo, proponendo un cambiamento di direzione che potrebbe includere la convocazione di elezioni anticipate. Le tensioni tra Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant ed Eisenkot riflettono le complessità interne di Israele in un momento di guerra estesa. Il dramma degli ostaggi, con 136 persone detenute da Hamas, alcune delle quali già annunciate come decedute, e le proteste delle loro famiglie sottolineano la necessità impellente di trovare soluzioni.

Le azioni militari in Siria e Libano, mirate a colpire le posizioni dei Guardiani della rivoluzione iraniana e di Hamas, evidenziano la natura intricata del conflitto, che va ben oltre i confini di Gaza. Le iniziative per un nuovo accordo, spinte da Egitto e Qatar, insieme alla ripresa dei contatti tra Netanyahu e il presidente statunitense Joe Biden, interrotti precedentemente per disaccordi sul finanziamento dell’Autorità Palestinese, mostrano un’evoluzione nel panorama diplomatico. Nonostante ciò, le divisioni persistenti all’interno del governo israeliano e l’assenza di una strategia definita lasciano il Paese in uno stato di incertezza. La situazione attuale richiede decisioni determinanti da parte dei leader politici e militari, con Netanyahu che si trova sotto pressione per individuare una strategia d’uscita dalla crisi corrente e assicurare la sicurezza di lungo termine per Israele.

