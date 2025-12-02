In Israele concederà la grazia a Netanyahu: l’ha chiesta Trump e fa parte dell’accordo per Gaza, dove nessuno vuole passare alla seconda fase

Israele sarà costretto a concedere la grazia a Netanyahu per i suoi processi. Non potendo più dire di no a Trump che l’ha chiesta e correre il rischio che gli USA, indispettiti dal rifiuto e oggetto delle pressioni del mondo MAGA, riducano gli aiuti. Intanto, però, spiega Sherif El Sebaie, opinionista egiziano esperto di geopolitica del Medio Oriente, Israele pensa ancora ad attaccare in Siria e Libano, anche se nel suo esercito nessuno muore più dalla voglia di perseguire la carriera militare.

SPY FINANZA/ La partita energetica parallela al piano di pace di Trump

Quanto a Gaza né a Israele, né ad Hamas conviene passare alla seconda fase dell’accordo: tenderanno a mantenere una situazione che per certi versi è tornata quella di prima del 7 Ottobre. La Cisgiordania, invece, è ormai di fatto di Israele.

Netanyahu ha chiesto la grazia perché deve servire il Paese. Un tema che fa parte anche degli accordi di pace?

UCRAINA E CORRUZIONE/ La Tangentopoli di Kiev è un pericolo anche per i dem Usa (e il loro amico Epstein)

È chiaro che a Netanyahu la grazia conviene a livello personale. Ma conviene anche perché Trump ha messo molto in chiaro che ci tiene. Lo ha ribadito più volte anche al Presidente della Repubblica Herzog, prima ancora che lo stesso primo ministro la chiedesse. Ovviamente fa parte del deal generale: un Netanyahu libero da costrizioni giudiziarie fa comodo anche a Trump, può calmierare la situazione senza temere contraccolpi all’interno del governo.

Possibile che per non fare un torto a Trump si conceda a Netanyahu anche di non dichiararsi colpevole?

Credo proprio di sì. Trump è il presidente degli Stati Uniti, che è il maggior alleato militare ed economico di Israele, senza il quale Tel Aviv incontrerebbe molte difficoltà a sostenere lo sforzo bellico ed economico che ha affrontato in questi ultimi due anni. Israele non è in una posizione tale da potersi affrancare da questo aiuto: mettersi gli USA contro non è una politica vantaggiosa.

ESCALATION UCRAINA/ Bertolini: dalla Nato parole gravi, non si crea la pace minacciando la guerra

Se, invece, lo sgarbo a Trump lo facessero sul serio cosa succederebbe?

Trump potrebbe mettere i bastoni fra le ruote a ogni richiesta israeliana. D’altra parte la sua stessa base comincia a farsi delle domande sul rapporto privilegiato con Israele, chiedendosi se per gli interessi statunitensi non sia controproducente sostenerlo. Il presidente USA è già in difficoltà per questo, se a Netanyahu non venisse concessa la grazia potrebbe mettere dei limiti agli aiuti agli israeliani.

In Libano e in Siria Israele potrebbe tornare ad operare in modo molto più intenso dal punto di vista militare a causa del mancato disarmo di Hezbollah e di attacchi ai soldati dell’IDF. Due fronti in cui si riaprirà la guerra?

Israele è sempre pronta ad aprire qualsiasi fronte ritenga utile secondo le proprie valutazioni geopolitiche e strategiche: nessuno di questi dossier può dirsi chiuso, perché Israele pensa di essere in mezzo a un mare di nemici pronti ad aggredire a sorpresa. Per questo interviene quando lo ritiene opportuno senza curarsi delle conseguenze, delle pressioni internazionali e spesso e volentieri anche di quello che pensano gli USA. La questione-Libano non è chiusa finché Hezbollah non viene disarmato, ma esercito e governo libanese non hanno il potere di farlo.

E con Damasco le cose come stanno?

La Siria sta ancora cercando di riprendersi e l’attuale governo non controlla diverse zone del Paese, in particolare il sud, dove i drusi hanno stretto un accordo con gli israeliani. Le incursioni dell’IDF in quest’area sono all’ordine del giorno, ultimamente però si è verificata un’imboscata nei confronti di soldati israeliani, un episodio che lascia pensare a un input della nuova leadership siriana per contrastare questo tipo di incursioni. Sono stati feriti gravemente diversi militari israeliani, inviando il messaggio che queste incursioni non passeranno impunite. Il problema è che Israele risponde a queste iniziative aumentando il livello di violenza: non è da escludere un’azione estesa anche nel sud della Siria.

Times of Israel dice che le IDF stanno affrontando una crisi di personale: ci sono sempre meno soldati interessati alla carriera militare e una carenza di riservisti. La politica della guerra continua comincia a essere difficile da sostenere?

Sono due anni che il conflitto allargato che coinvolge Gaza, Libano, Siria e Iran mette sotto stress l’intero sistema da un punto di vista economico, sociale, politico, militare. In un Paese in guerra, dove ci sono morti e feriti a centinaia, i giovani non fanno la gara per rimanere nell’esercito. C’è anche il problema dello stress post-traumatico, delle persone rimaste disabili per via delle ferite: più avanti si va, più cresce la difficoltà ad affrontare la situazione, anche perché Israele è un Paese con una popolazione tutto sommato limitata.

Su Gaza e Cisgiordania, invece, come si sta muovendo Israele?

A Gaza c’è una tregua-non-tregua, Israele realizza bombardamenti mirati, usa i droni per colpire edifici, auto. C’è una guerra a bassa intensità, come prima del 7 Ottobre. La Cisgiordania è ancora teatro di violenza, peggio rispetto all’attacco di Hamas di due anni fa. Il paradosso è proprio questo, che Gaza è tornata com’era prima, mentre nella West Bank la situazione è notevolmente peggiorata.

A cosa punta veramente Israele? Tende a non passare alla seconda fase dell’accordo voluto da Trump, mantenendo l’attuale controllo sulla Striscia?

Non passare alla fase successiva conviene a entrambe le parti, anche ad Hamas: non vuole essere disarmata. La spinta a procedere nell’attuazione dell’accordo può arrivare dagli altri attori dell’intesa, non dai diretti interessati.

Hamas, intanto, starebbe ridefinendo la sua organizzazione, indicando i nuovi vertici. Tutto il contrario dello smantellamento di cui parlavano gli israeliani. Come mai?

Anche se Hamas dovesse disarmarsi, non avrebbe intenzione di rinunciare a giocare un ruolo nella società e nella politica palestinese: una riorganizzazione è nell’ordine delle cose, anche considerando che la sua leadership è stata decimata negli ultimi due anni, nei quali probabilmente sono nate nuove fazioni, nuovi approcci e nuove strategie. Potrebbe scaturirne una posizione più equilibrata o anche una più estremista.

Alla fine la strategia di Israele qual è?

Per un po’ credo che sarà il mantenimento dello status quo, ma ovviamente è la situazione molto delicata. Basta un nonnulla perché degeneri. Per quanto riguarda la Cisgiordania, è quasi tutta sotto controllo israeliano, esclusa qualche città sotto controllo palestinese, dove però gli israeliani quando vogliono intervengono. L’obiettivo è far capire ai palestinesi che ci vivono e all’ANP che chi controlla davvero i territori è Israele.

(Paolo Rossetti)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI