Israele: razzi su Tel Aviv, raid a Gaza/ Notte di guerra, “Hamas nascosta tra civili”

E anche la settima notte di combattimenti tra Israele e Hamas si conclude con danni, vittime e diplomazie fallite in un’escalation che non sembra vedere la fine in fondo al tunnel: la guerra in Medio Oriente come ormai tristemente noto, non è più solo sulla Spianata delle Moschee e sugli sgomberi di Israele di alcune famiglie palestinesi e arabe da Gerusalemme Est, è ormai una guerra totale con la Striscia di Gaza pienamente protagonista.

Dalla città controllata da Hamas sono giunti in tutto 2.900 razzi diretti contro le città israeliane: di questi, spiega l’esercito di Netanyahu, «450 non hanno superato il territorio della Striscia di Gaza per difetti di fabbricazione o di lancio e altri 1.150 sono stati intercettati dal sistema di difesa contraerea israeliano Iron Dome». Nelle sole ultime 24 ore però Israele ha colpito in reazione circa 90 obiettivi di Hamas e della frangia Jihad Islamica: il bilancio delle vittime è ancora pesantissimo soprattutto sul fronte palestinese, 144 i morti civili (di cui 37 sono bambini) e 9 quelli israeliani secondo le rispettive fonti dei Ministeri della Salute palestinesi e israeliane. L’esercito di Tel Aviv accusa poi Hamas «di nascondersi tra i civili mentre effettua attacchi contro Israele. Questa scelta non garantisce ai terroristi di Hamas l’immunità dagli attacchi dell’esercito israeliano. Continueremo a operare per difendere il popolo di Israele».

OGGI NUOVO CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’ONU

Ieri il raid lanciato dalle forze militari ebraiche ha distrutto la torre Al Jalaa a Gaza city dove risiedevano le sedi di Al Jazeera e Associated Press, ritenuto un luogo dove venivano raccolte informazioni «per gli attacchi contro Israele» (fanno sapere dall’esercito israeliano sui social): le forze di Tel Aviv avevano avvertito per tempo dei raid e così l’edificio era stato evacuato, questo però non ha impedito una forte reazione internazionale che punta il dito contro la brutalità degli interventi di Israele. «La sicurezza dei media è una responsabilità essenziale», ha fatto sapere in una nota la Presidente degli Stati Uniti d’America, «Sconvolti e inorriditi» è invece il commento della AP dopo l’attacco a Gaza City. In risposta il Premier Netanyahu ha fatto sapere che «mentre Hamas colpisce intere città in Israele, Israele si sforza al massimo di non colpire a Gaza persone non coinvolte nei combattimenti», con le operazioni militari che proseguiranno «per quanto necessario» escludendo dunque per ora l’ipotesi di cessate il fuoco. Nel pomeriggio è convocato ancora il consiglio di sicurezza dell’Onu, questa volta però non più a porte chiuse con attesa importante per quanto la diplomazia internazionale riuscirà a partorire dopo una settimana di combattimenti e guerra civile in Medio Oriente. Nel frattempo, è giunto a Tel Aviv l’inviato degli Stati Uniti Hady Amr per i colloqui tesi a raggiungere una de-escalation tra Israele e palestinesi nella Striscia di Gaza. Preoccupazione forte anche dal mondo cattolico presente in Terra Santa: il Patriarcato Latino con il custode Patriarca Pierbattista Pizzaballa ha spiegato in una recente intervista a “Oasis” che l’ultima escalation di guerra è ancora più inutile e dannosa delle precedenti, «All’interno dell’Autorità palestinese, Hamas vuole diventare il paladino della resistenza. E anche alla destra israeliana fa comodo questa escalation. Non voglio pensare che tutto questo sia stato intenzionale, ma la tensione ricompatta il fronte politico israeliano e dunque cambia le carte in tavola […] quando la politica si mischia con la religione è più difficile arrivare a un compromesso».

