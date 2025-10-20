Ripreso cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, la pace resta però complicata: la mediazione USA di Kushner, i dubbi di Tel Aviv e le provocazioni di Hamas

DOPO 24 ORE DI TENSIONE È RIPRESO IL CESSATE IL FUOCO NELLA STRISCIA DI GAZA: ECCO COME SI È ARRIVATI

Dalla mezzanotte del 20 ottobre 2025 è ripreso nella Striscia di Gaza il cessate il fuoco, ristabilendo le condizioni dell’accordo di pace siglato da Trump con i Paesi Arabi per la tregua fra Israele e Hamas: dopo una domenica di tensione e di forte rischio per il riesplodere di un’escalation a confini delle linee gialle entro cui si sono ritirati i militari IDF dopo l’accordo, la mediazione decisiva degli Stati Uniti porta Netanyahu (e la stessa Hamas) a frenare gli attacchi.

LA PACE DEI CATTIVI/ Da Sharm all’Ungheria, non sta a noi criticare l’ironia del Cielo

L’uscita dai tunnel di Gaza con gli spari e i raid contro l’esercito israeliano – avvenuto appena 24 ore prima – hanno portato ieri la dura reazione di Tel Aviv, facendo temere al mondo intero che la guerra nella Striscia potesse riprendere dove si era interrotta dopo la firma dell’accordo di Sharm. Le riunioni del Governo Netanyahu sono però state anticipate dalle interlocuzioni della Casa Bianca, in particolare dal “board” responsabile della decisiva fase diplomatica con i Paesi arabi e con lo stesso Stato Ebraico.

ELEZIONI USA 2026/ Per la Corte suprema le minoranze razziali non hanno il “diritto” di alterare il voto

Da Witkoff a Kushner fino al Segretario di Stato Rubio: una mediazione che anche in questo caso ha raggiunto l’obiettivo di “frenare” l’attacco israeliano, puntando tutto sulla risposta “proporzionata” contro gli spari di Hamas e senza per questo mettere a rischio la tregua. Si arriva così a questa mattina, con altri “piccoli” attacchi sganciati dai miliziani palestinesi contro le forze israeliane di confine, con risposta dell’IDF senza però far riprendere un’escalation su larga scala.

VALICHI RIAPERTI, PACE COMPLESSA: LA MISSIONE DI KUSHNER E WITKOFF IN ISRAELE

In attesa che la missione UE al valico di Rafah possa convincere Netanyahu a riaprire il passaggio chiave con l’Egitto, un segnale positivo che deriva direttamente dal cessate il fuoco ripreso è la riapertura dei valichi di Kerem Shalom e Kissufim per l’ingresso di aiuti diretti alla popolazione palestinese. Prosegue la ricerca degli ostaggi morti ancora in mano alle cellule di Hamas, con un messaggio distensivo che arriva direttamente dal genero di Donald Trump, in arrivo in Israele assieme all’inviato Witkoff per riprendere le trattative sulla seconda parte dell’accordo di pace (futuro Governo a Gaza e disarmo di Hamas).

SPY FINANZA/ La vera emergenza nascosta dalla crisi delle banche regionali Usa

«Sembrano agire in buona fede, stanno realmente cercando i corpi ma non sé facile: l’accordo potrebbe fallire da un momento all’altro», spiega Jared Kushner nell’intervista alla CBS News prima di partire per Israele, aggiungendo come l’operazione di mediazione con Tel Aviv è atta a far comprendere come la guerra finita imporrà un’integrazione migliore dello Stato Ebraico in Medio Oriente, e per farlo «bisogna trovare un modo per aiutare il popolo palestinese a prosperare e a migliorare».

Sebbene parte del Governo (e del partito di Netanyahu) siano critici sulla mediazione americana che spingerebbe ad un accordo su larga scala in Medio Oriente senza infliggere la totale distruzione di Hamas, lo sforzo del team scelto da Trump per riportar la pace in Medio Oriente è volto a isolare le milizie jihadiste palestinesi (che stanno compiendo esecuzioni e rese dei conti contro i dissidenti) ma anche a contenere gli estremismi israeliani nel voler conquistare l’intera fascia tra Striscia e Cisgiordania.

Secondo il vicepresidente USA J.D. Vance – atteso anche lui domani in Israele per proseguire le trattative di pace – non sarà affatto facile mantenere attivo il cessate il fuoco: «Ci saranno momenti in cui Hamas aprirà il fuoco su Israele. Israele dovrà rispondere, ovviamente». La pace è dunque «molto complessa», anche se al momento ci sono «le migliori possibilità di una pace sostenibile», che possa mantenere la tregua a Gaza.