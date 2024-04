Israele ritira le truppe di terra da Gaza sud/ Gallant teme guerra con l’Iran: “pronti ad ogni scenario”

A 6 MESI DALL’INIZIO DELLA GUERRA A GAZA ISRAELE RITIRA LE TRUPPE DI TERRA DAL SUD DELLA STRISCIA

L’esercito di Israele ha annunciato il ritiro di quasi tutte le truppe di terra dal sud della Striscia di Gaza: dopo 6 mesi esatti dall’inizio della guerra contro Hamas, e soprattutto dopo 4 mesi di forti combattimenti sul campo contro le milizie palestinesi in tutta la Striscia, la notizia-bomba che arriva dai media israeliani mostra un deciso cambiamento di rotta nell’offensiva atta a “liberare” Gaza da Hamas. Secondo le informazioni filtrate stamane, rimarrebbe a Gaza sud solo la Brigata Nahal con il compito di tenere in sicurezza il “Corridoio Netzarim” che attraversa l’intera Striscia di Gaza dai kibbutz Beeri a Nord (dove tutto iniziò lo scorso 7 ottobre 2023 con gli attacchi terroristici di Hamas) fino al sud dell’area teatro di guerra e morti in questi 4 mesi.

Obiettivo principale resta quello di proteggere il più possibile la “spina dorsale” della Striscia da potenziali incursioni tanto a Nord quanto nel centro: incursioni che avrebbero un unico e solo mandante, l’Iran degli ayatollah che fin dall’inizio della guerra sostengono (a distanza) Hamas in Palestina, Hezbollah in Libano e gli Houthi nello Yemen. Il recente attacco missilistico di Israele contro l’ambasciata iraniana a Damasco in Siria ha fatto “detonare” la situazione, con Teheran che giura vendetta «atroce» contro «i sionisti terroristi»: gli Stati Uniti negli scorsi giorni hanno lanciato l’allarme all’alleato Israele, sottolineando come sia imminente un «attacco significativo dell’Iran contro obiettivi israeliani, ma anche americani, nella regione». Rischio confermato dallo stesso Governo di Teheran che avrebbe intimato gli Usa di farsi da parte per evitare di rimanere coinvolti nella dura vendetta iraniana contro l’attacco di Israele.

«L’apparato della Difesa ha completato i preparativi di risposta in caso di qualsiasi scenario che si possa sviluppare con l’Iran»: lo ha detto oggi il Ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, confermando come i veri riflettori sulla guerra in queste settimane a Tel Aviv riguardano le mosse in arrivo dall’Iran. Il ritiro delle truppe da Gaza sud non è dunque un gesto per rinunciare alla cacciata di Hamas ma un modo per difendersi in maniera più uniforme lungo il resto della Striscia.

«La vendetta dell’Iran è inevitabile e sarà Teheran a decidere come e quando effettuare l’operazione», ha detto il capo di Stato Maggiore delle forze armate iraniane Mohammad Bagheri, ai funerali del comandante delle Guardie della Rivoluzione Islamica in Siria, Ha poi aggiunto come «Nessuna delle ambasciate del regime sionista è più al sicuro». Secondo l’ex segretario generale della Farnesina Michele Valensise – intervistato dal “Messaggero” – l’azione vendicativa dell’Iran contro Israele avverrà con ogni probabilità tramite interposta persona: «un’azione diretta è improbabile», spiega l’ex diplomatico, piuttosto «muoveranno Hezbollah e Houthi». Restano alti i pericoli per lo Stato ebraico, a cui va aggiunta anche l’incertezza di una tenuta nazionale stante le «debolezze di Netanyahu che aprono la possibilità di un raid più duro che in passato», conclude Valensise.

Intanto nel Regina Coeli in Vaticano, Papa Francesco è tornato a chiedere un negoziato di pace in Palestina per porre fine alla guerra a Gaza: «Non venga meno la nostra preghiera per la pace, una pace giusta e duratura, in particolare per la martoriata Ucraina e per la Palestina e Israele. Lo Spirito del Signore risorto illumini e sostenga quanti lavorano per diminuire la tensione e favorire gesti che rendano possibili i negoziati. Che il Signore dia ai dirigenti la capacità di fermarsi un po’ per trattare, per negoziare».











