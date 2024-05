“Israele sganci bomba atomica su Gaza”/ Proposta choc del senatore Usa Lindsey Graham: “Faccia ciò che serve”

Bisognerebbe sganciare una bomba atomica su Gaza per porre fine alla guerra in Medio Oriente: il suggerimento choc è del senatore repubblicano Lindsey Graham, intervenuto domenica scorsa ai microfoni di NBC News. Il conflitto tra Israele e Hamas è stato di fatto paragonato alla decisione Usa di sganciare le bombe atomiche sul Giappone nella Seconda guerra mondiale. Il riferimento è al momento in cui si sono «trovati di fronte alla distruzione come nazione dopo Pearl Harbor», quindi gli Stati Uniti hanno deciso «di porre fine alla guerra con il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki con armi nucleari».

Per Lindsey Graham è stata la scelta migliore. Il senatore americano ha lanciato un appello alla Casa Bianca, cioè ha esortato Biden a fornire a Israele le bombe di cui hanno bisogno per terminare il conflitto, perché non possono permettersi di perderlo. L’analogia è stata fatta più volte nel corso dell’intervista, in cui Lindsey Graham ha condannato la minaccia del presidente americano Joe Biden di non fornire armi a Israele in caso di operazione militare a Rafah, la città più meridionale di Gaza dove si rifugiano oltre un milione di civili.

“ISRAELE, FAI TUTTO QUELLO CHE SERVE PER SOPRAVVIVERE!”

«Perché va bene che l’America sganci due bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki per porre fine alla loro guerra di minaccia esistenziale? Perché a noi andava bene farlo? Io pensavo che fosse giusto», ha risposto Lindsey Graham quando gli è stato chiesto perché fosse stato giusto che il presidente Ronald Reagan minacciasse di fermare gli aiuti per Israele durante la guerra in Libano negli anni ’80, mentre ora Biden sbaglierebbe a rivolgere la stessa minaccia. «Israele, fai tutto quello che devi fare per sopravvivere come Stato ebraico. Qualsiasi cosa dobbiate fare», ha aggiunto il senatore repubblicano rivolgendosi direttamente a Tel Aviv.

Lindsey Graham se l’è presa poi con Hamas, attribuendo la responsabilità di tutte le vittime civili del conflitto a Gaza, spiegando come sia complicato per Israele evitare di fare vittime tra i civili se la popolazione viene usata come scudo umano dai terroristi. Inoltre, ha affermato di non aver mai assistito nella storia a sforzi così importanti di mettere a rischio le vite dei civili. «L’ultima cosa da fare è premiare questo comportamento», ha concluso il senatore repubblicano. Secondo l’agenzia di stampa statale turca Anadolu Ajansı, Hamas ha rilasciato una dichiarazione in cui definisce «scioccanti» le parole del senatore repubblicano, aggiungendo che dimostrano il «profondo declino morale e la mentalità di genocidio e colonialismo che egli nutre».











