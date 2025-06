Israele, confessione choc di alcuni soldati ad Haaretz: "Gaza campo di sterminio. Ordine di sparare ai palestinesi nei centri aiuti". Ma IDF smentisce

L’esercito israeliano avrebbe violato sistematicamente le norme del diritto internazionale umanitario, colpendo civili affamati e disarmati. Lo rivela un’inchiesta giornalistica del giornale israeliano Haaretz, che ha raccolto testimonianze sconvolgenti e gravi accuse nei confronti dell’IDF riguardo al trattamento dei civili palestinesi nella Striscia di Gaza, soprattutto intorno ai centri di distribuzione degli aiuti umanitari.

A rendere ancor più scioccante tutto ciò è il fatto che queste rivelazioni arrivino proprio da dichiarazioni di ufficiali e soldati israeliani, rimasti anonimi, i quali hanno confessato di aver ricevuto l’ordine di sparare a folle disarmate vicino ai siti di distribuzione di cibo a Gaza, anche quando non vi era alcuna minaccia, per allontanarle o disperderle.

Alle rivelazioni di Haaretz si aggiungono quelle di Intercept, secondo cui l’esercito israeliano ha ucciso almeno 410 persone che cercavano di ottenere cibo nei siti di soccorso gestiti da Israele a Gaza nell’ultimo mese. Questo costituisce “un probabile crimine di guerra” che viola gli standard internazionali sulla distribuzione degli aiuti, secondo le Nazioni Unite.

“Le persone disperate e affamate a Gaza continuano ad affrontare la scelta disumana di morire di fame o rischiare di essere uccise mentre cercano di ottenere cibo“, ha detto l’ufficio per i diritti umani dell’Onu.

CHIESTA INDAGINE SU “INCIDENTI” VICINO CENTRI

“Haaretz ha appreso che l’Avvocato generale militare ha dato istruzioni al Meccanismo di valutazione dei fatti dello Stato Maggiore dell’IDF – un organismo incaricato di esaminare gli incidenti che comportano potenziali violazioni delle leggi di guerra – di indagare sui sospetti crimini di guerra in questi siti“, scrive il giornale israeliano.

In una riunione a porte chiuse di questa settimana, alti funzionari legali hanno dichiarato che le critiche globali per l’uccisione di civili stanno aumentando, ma gli alti ufficiali dell’IDF e del Comando Sud hanno affermato che i casi sono isolati e che gli spari erano diretti a sospetti che rappresentavano una minaccia per le truppe.

Una spiegazione che però viene smentita dagli stessi soldati citati da Haaretz. Infatti, una fonte che ha partecipato alla riunione ha riferito ad Haaretz che i rappresentanti dell’Ufficio dell’avvocato generale militare hanno respinto le affermazioni dell’IDF: per loro, le argomentazioni non reggono di fronte ai fatti sul campo.

LE TESTIMONIANZE CHOC DEI SOLDATI ISRAELIANI

In base ai racconti degli ufficiali e soldati che hanno prestato servizio nelle loro aree, l’IDF spara alle persone che arrivano prima dell’orario di apertura per impedire loro di avvicinarsi, o di nuovo dopo la chiusura dei centri, per disperderle. Ma poiché alcuni degli episodi di sparo sono avvenuti di notte, prima dell’apertura, è possibile che alcuni civili non abbiano potuto vedere i confini dell’area designata. “È un campo di sterminio“, la dichiarazione choc di un soldato.

Gli ufficiali dell’IDF hanno dichiarato ad Haaretz che l’esercito non permette al pubblico in Israele o all’estero di vedere i filmati di ciò che avviene intorno ai siti di distribuzione del cibo. All’inizio della settimana, i soldati della Divisione 252 hanno aperto il fuoco a un incrocio dove i civili stavano aspettando i camion degli aiuti, causando la morte di 8 civili, tra cui alcuni adolescenti.

Un alto ufficiale che ha familiarità con i combattimenti a Gaza ritiene che questo segni un ulteriore deterioramento degli standard morali dell’IDF. Oltre al fuoco dell’IDF, fonti militari affermano che alcune delle vittime vicino ai centri di distribuzione degli aiuti sono state causate dagli spari delle milizie che l’esercito sostiene e arma. Secondo un ufficiale, l’IDF continua a sostenere il gruppo Abu Shabab e altre fazioni.

IDF RESPINGE LE ACCUSE

Mentre si avanzano richieste di indagini su possibili crimini di guerra, l’IDF respinge le accuse sollevate nel rapporto di Haaretz. “Respingiamo fortemente l’accusa sollevata nell’articolo – l’IDF non ha istruito le forze a sparare deliberatamente ai civili, compresi quelli che si avvicinano ai centri di distribuzione“, recita la nota dell’esercito israeliano riportata da Jerusalem Post. “Per essere chiari, le direttive dell’IDF vietano attacchi deliberati ai civili“, prosegue il comunicato.