ISRAELE vs HAMAS/ Ronen Bar, il capo della sicurezza interna “battuto” da Netanyahu

Ronen Bar, il direttore dell’Israel Security Agency (ISA), più comunemente conosciuta come Shin Bet, sta attraversando un periodo professionale molto critico. Inizialmente celebrato come eroe di guerra, Bar si è trovato rapidamente in una posizione delicata dopo un grave fallimento dell’intelligence israeliana. La sua leadership è stata messa in discussione in seguito all’attacco inaspettato di Hamas che ha colto Israele di sorpresa il 7 ottobre, rappresentando uno dei peggiori fallimenti di sicurezza dalla guerra di indipendenza del 1948. Bar, in una mossa di aperta responsabilità, ha comunicato ai suoi dipendenti tramite una lettera la sua intenzione di dimettersi, assumendosi la piena responsabilità per la mancanza di previsione e comprensione dei piani di Hamas.

La sua valutazione, rivelatasi tragicamente sbagliata, sul basso rischio di attacco e la conseguente decisione di non rafforzare la sicurezza al confine con Gaza, è avvenuta in un contesto di crescenti tensioni politiche. Bar, noto per il suo pragmatismo e la sua integrità, ha spesso contrastato le direttive del primo ministro Benjamin Netanyahu, opponendosi fermamente a decisioni come l’espansione degli insediamenti ebraici in Cisgiordania e la preghiera ebraica sul Monte del Tempio, per evitare di esacerbare ulteriormente le tensioni con i palestinesi.

Durante l’ultimo anno, Bar ha anche assistito a controversi tentativi da parte di Netanyahu di riformare il sistema giudiziario israeliano, movimenti che hanno provocato massicce proteste e hanno approfondito le divisioni nella società israeliana. In tale frangente, Bar ha mantenuto la sua posizione di lealtà verso lo Stato, nonostante le pressioni e le tensioni politiche, e nonostante abbia contemplato l’idea delle dimissioni più volte, consapevole che lasciare il suo incarico avrebbe potuto essere visto come un vantaggio per Netanyahu.

La carriera di Bar sotto il governo del predecessore di Netanyahu, Naftali Bennett, aveva caratteristiche di maggior armonia. Bennett, che ha nominato Bar a capo dello Shin Bet nel 2021, aveva preferito la sua esperienza militare rispetto ad altri candidati, nonostante le crescenti critiche sull’uso della tecnologia da parte dello Shin Bet a scapito dell’intelligence umana. Tuttavia, il ritorno di Netanyahu al potere ha reso la posizione di Bar sempre più instabile.

Infine, con i suoi 30 anni di esperienza militare, inclusi incarichi nelle unità commando Sayeret Matkal e operazioni contro le Brigate Al-Qassam di Hamas, Bar non è nuovo alla lotta contro il terrorismo, ma questa recente crisi ha offuscato il suo lungo e distintivo servizio, lasciandolo a fronteggiare un momento difficile sia personalmente che professionalmente.

