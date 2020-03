“Iss intimò chiusura comuni Bergamo dal 2 marzo”/ Miozzo “nota segreta? Non sapevo”

Nel corso della nuova conferenza stampa della Protezione Civile, dopo la lettura del consueto bollettino con i numeri aggiornati relativi ai guariti, ai decessi e ai contagi, è stato lasciato spazio, come da tradizione, alle domande dei giornalisti. Interessante la domanda da parte della cronista Veronica Di Benedetto di TPI che ha posto l’accento sul fatto che lo scorso 2 marzo l’Istituto Superiore di Sanità già chiedesse la chiusura dei due paesi della Bergamasca. “Questa mattina abbiamo pubblicato una nota riservata dell’Iss che già il 2 marzo scorso intimava una chiusura e l’isolamento dei due comuni della Bergamasca, Alzano Lombardo e Nembro. Il Comitato scientifico aveva preso in considerazione questa misura di due dei comuni diventati il focolaio incontrollato di Bergamo e perchè non l’avete presa in considerazione?”, ha domandato la giornalista rivolgendosi a Raniero Guerra dell’Oms e Agostino Miozzo della protezione Civile. Quest’ultimo ha commentato: “L’evoluzione di questa epidemia come sapete è stata una evoluzione decisamente importante, improvvisa, massiccia nelle zone del Nord, soprattutto in Lombardia”.

“ISS INTIMÒ CHIUSURA COMUNI BERGAMO DAL 2 MARZO”: REPLICA MIOZZO

Sin dall’inizio, ha spiegato Miozzo della Protezione Civile, si è attivato il Comitato tecnico scientifico e non sono mancate le valutazioni “di approccio al problema” molto accurate. Il tutto fino all’indicazione globale: “Poter arrivare a mettere in quarantena un intero Paese è stato un passaggio e un salto di qualità decisamente importante”. A detta di Miozzo, dunque, è stata compiuta una valutazione molto attenta ed al tempo stesso sofferta, “cercando di comprendere quali fossero le misure più opportune ed idonee da mettere in atto”. Rispetto al documento riservato al quale ha fatto accenno la giornalista, Miozzo ha ammesso di non esserne a conoscenza, “ma l’Iss ha partecipato a tutti gli incontri del Comitato tecnico scientifico quindi abbiamo elaborato insieme le strategie”, ha chiosato. La giornalista ha puntualizzato che la sua domanda era solo per chiarire su che base è stata fatta la scelta, alla luce del disastro avvenuto a Bergamo: “è preoccupante vedere come già il 2 marzo si intimava un isolamento e una chiusura totale dei due comuni”, ha puntualizzato la giornalista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA