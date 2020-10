Iss: “meno morti e casi gravi rispetto a marzo”/ “80% infetti pauci o asintomatici”

Rispetto alla prima ondata di contagio da Covid-19, i nuovi casi di positività vedono meno gravi e soprattutto meno morti (in proporzione ai numeri di marzo), mentre sono cresciuti in larga parte gli asintomatici: è questo il risultato più importante che emerge dall’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sull’epidemia Sars-CoV-2 aggiornato al 20 ottobre scorso. Se infatti nelle prime settimane della pandemia tra febbraio e marzo «si riscontrava una maggior percentuale di casi severi, critici e di deceduti postivi diagnositicati mediante tamponi effettuati post-mortem), con il passare del tempo si evidenzia in percentuale un netto incremento dei casi asintomatici o paucisintomatici e una marcata riduzione dei casi severi e dei decessi». Il rapporto stilato dall’ISS – e commentato dal membro dell’istituto Flavia Riccardo – sottolinea come ad oggi «oltre l‘80% di tutti coloro che contraggono l’infezione siano asintomatici o paucisintomatici».



IL RAPPORTO ISS AGGIORNATO AL 20 OTTOBRE

Il rapporto giunge così al culmine della recente “polemica” sollevata tra diversi virologi di fama nazionale proprio sul numero degli asintomatici: cresce infatti il numero dei soggetti postivi a Sars-Cov-2 del tutto asintomatici rispetto ai mesi iniziali dell’epidemia. «Sono il 56,5% sul totale dei test molecolari effettuati nel periodo 20 luglio-20 ottobre. La percentuale era invece pari al 15,1% nei primi tre mesi dell’epidemia (20 febbraio- 20 maggio», rilancia il rapporto Iss aggiornato ad una settimana fa». L’aumento così considerevole delle persone infette ma senza sintomi, o con pochissimi, è dettato dal maggior numero di tamponi effettuati sui contatti e insieme anche per l’attività di screening rispetto ad inizio emergenza. Oggi intervistato dal Fatto Quotidiano il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, nonché membro primario del Cts Silvio Brusaferro ha tracciato un primo “bilancio” di questa seconda ondata di Covid: «dobbiamo mitigare e contenere. Da quando si adottano le misure occorrono almeno due settimane per poterne apprezzare gli effetti. I contagi nei prossimi giorni continueranno a crescere, ma è importante da subito adottare sistematicamente le misure. Il virus circola in tutto il Paese. In alcune regioni la situazione è critica».



