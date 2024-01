Istanbul, attacco in chiesa italiana durante la messa/ Turchia, almeno 1 morto: caccia ai 2 attentatori

ATTACCO DURANTE LA SANTA MESSA: TERRORE A ISTANBUL IN UNA CHIESA ITALIANA

Sconvolgente attacco questa mattina contro una chiesa italiana a Istanbul durante le celebrazioni della Santa Messa: le ultime notizie in arrivo dalla seconda città di Turchia parlano di almeno 1 morto rimasto ucciso durante l’assalto armato di, pare, due attentatori. Si tratta della chiesa di Santa Maria Draperis, parrocchia cattolica nel distretto di Sariyer: l’attacco sarebbe avvenuto per l’appunto durante la messa, ha fatto sapere il Ministro dell’Interno del governo Erdogan, Ali Yerlikaya, attorno alle ore 11.40 (le ore 9.40 in Italia).

Immediato il dispiegarsi delle forze di polizia intervenute per serrare il quartiere e cominciare la caccia ai due presunti attentatori: secondo le prime informazioni delle autorità di Turchia, la vittima sarebbe C.T., «Era tra coloro che erano presenti alla cerimonia, è stato aggredito da due persone mascherate e purtroppo ha perso la vita». La conferma dell’attacco contro la chiesa italiana a Istanbul è giunta anche da Acs-Italia (Aiuto alla Chiesa che Soffre) con un breve comunicato: «A Istanbul è avvenuto un attacco terroristico alla Chiesa italiana di Santa Maria durante la Messa. Due uomini armati e mascherati hanno fatto irruzione uccidendo un fedele. La preghiera di ACSitalia».

TURCHIA: “VILE ATTACCO CONTRO LA CHIESA ITALIANA”. SI CERCANO DUE ATTENTATORI

È ancora il Ministro dell’Interno di Turchia a sottolineare come l’attacco contro la chiesa di Istanbul ha visto subito avviare un’indagine approfondita, con «avviati sforzi per catturare gli aggressori. Condanniamo fermamente questo vile attacco», conclude Yerlikaya. I due terroristi sarebbero entrati in azione durante la messa nella Chiesa di Santa Maria sparando in aria, quando un cittadino turco sarebbe corso verso di loro urlando – forse per cercare di fermarli – e lì è stato colpito mortalmente.

Secondo “La Stampa”, il cittadino morto era una persona che veniva aiutata dalla parrocchia per i gravi problemi economici di cui soffriva: secondo il sito turco T24, gli attentatori avrebbero colpito C.T. alla testa prima di fuggire lasciando poche tracce della loro fuga. Lo stesso media online turco riferisce anche che ci sono stati feriti, elemento però non confermato al momento dalle autorità, le quali hanno rilanciato due ore dopo l’attacco alla chiesa «Non appena saranno disponibili informazioni dettagliate sull’attacco, queste verranno condivise con il pubblico e verranno annunciati i risultati dell’indagine». Al termine dell’Angelus da Piazza San Pietro in Vaticano, Papa Francesco ha ricordato nella preghiera i cristiani sotto attacco nella chiesa di Istanbul: «vicinanza alla comunità della chiesa attaccata a Istanbul».

