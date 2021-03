Istanze online, Personale Ata 2021/ Via domande III fascia per graduatorie supplenza

È stata aperta alle ore 09:00 di oggi, lunedì 22 marzo 2021, su Istanze online la piattaforma per la compilazione e l’inserimento (o aggiornamento) delle domande della terza fascia delle graduatorie di supplenza del personale Ata della scuola pubblica. La procedura è valida per il triennio 2021-2023 e, stando ad alcune stime che sono state riportate da Sky Tg24, sarebbero interessate oltre due milioni di persone. Le graduatorie sono usate solo per le supplenze, temporanee e legate alle esigenze di servizio. Sono molteplici i profili professionali per i quali si può inviare la domanda: da assistente amministrativo a collaboratore scolastico, passando per assistente tecnico e infermiere, cuoco, addetto alle aziende agrarie e guardarobiere.

Per la prima volta le domande vanno necessariamente mandate tramite il sistema Istanze online, previa registrazione alla piattaforma SPID per ottenere la propria identità digitale. Se invece si ha già SPID, bisogna direttamente procedere con la presentazione della stessa. C’è tempo fino al 22 aprile comunque per presentare le domande.

ISTANZE ONLINE, PERSONALE ATA 2021: LA SCELTA DELLA SCUOLA

Dopo aver controllato dati anagrafici e di recapito, bisogna scegliere l’ufficio di destinazione domanda, quindi la provincia in cui si vuole comparire per la terza fascia. Se però si era presenti nelle graduatorie d’istituto di terza fascia del personale ATA del precedente triennio, Istanze online propone in automatico la provincia e la scuola scelte nel 2017. Ma se lo si desidera, si possono comunque modificare provincia e scuola. Se poi la scuola a cui si era destinata la domanda nel 2017 non fosse fra le sedi esprimibili per questo nuovo triennio, l’istanza non la propone, quindi dovrà scegliere una nuova scuola. Pertanto, la scuola selezionata sarà inserita in automatico come prima preferenza fra le istituzioni scolastiche (max 30) che si selezionano nella sezione dedicata alla scelta delle sedi. Va poi inserito il numero dell’atto, data e scuola che ha convalidato i dati in occasione della prima supplenza nel triennio 2018/21.

