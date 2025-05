IL RAPPORTO DELL’ISTAT SULLE FAMIGLIE TRACCIA UN ULTERIORE CAMPANELLO D’ALLARME PER IL NOSTRO PAESE

Le statistiche non sempre rappresentano appieno la realtà ma di certo aiutano a comprenderla un po’ più da vicino: e così l’ennesimo allarme sull’inverno demografico in Italia arriva dal Rapporto annuale dell’Istat 2025, con una “fotografia” sulle famiglie e le imprese nostrane che accusa tutto il peso della mancata crescita, tanto economica quanto della stessa popolazione. Nel biennio tra il 2023 e il 2024 i single nel nostro Paese rappresentano il 36,2% delle famiglie, mentre le coppie con figli crollano al 28,2% rispetto ai precedenti anni sempre sopra quota 30%.

Numeri vincenti Million Day di oggi 21 maggio 2025/ L'estrazione delle ore 20:30

Attenzione, la crescita della “solitudine” non rappresenta solo le persone giovani o adulte, ma vi è un 40% di italiani over 75 che vive sostanzialmente da solo, la maggior parte di esse sono donne: in poche parole, le famiglie sono sempre più piccole e “sole”, frammentate da un mix di cause che spesso si mantengono sotto lo stesso “slogan” dell’inverno demografico. Una bassa fecondità delle coppie, una forte instabilità coniugale (con crescita costante di separazioni e divorzi) e, soprattutto, un maggior “posticipo” della genitorialità per svariati motivi: scelte personali, instabilità lavorativa e difficoltà negli affitti/mutui della casa.

Delitto di Garlasco, Roberta Bruzzone su impronta di Andrea Sempio/ "Non è la prova che sia lui l'assassino"

In un’Italia che scende sotto quota 59 milioni di abitanti nel gennaio 2025, il Rapporto annuale dell’Istat vede crescere in 10 anni il numero delle famiglie poveri, così come i nuclei con una sola persona: sono solo 370mila le nascite dello scorso anno, ben 200mila in meno alla stessa indagine del 2008, con una fecondità per le donne che tocca il record minimo di 1,18 figli per madre. Di contro, crescono e non poco gli espatri tra i giovani 25-34enni con laurea: nel 2023 sono stati ben 21mila, con pochi rientri che fanno della popolazione giovanile persa in 10 anni una quota ormai prossima alle 100mila unità.

SiVinceTutto Superenalotto, estrazione di oggi 21 maggio 2025/ I numeri vincenti (221/2025)

DALLE FAMIGLIE ALLE IMPRESE: “A RISCHIO IL PASSAGGIO GENERAZIONALE”

Le famiglie sempre più piccole e frammentate soffrono di un cambiamento profondo della struttura sociale, con appunto le dimensioni mono-personali che non aiutano il futuro della demografia ma inficiano anche sui macro temi come pensioni, lavoro e ricambio generazionale nelle imprese.

Come evidenzia infatti lo stesso Rapporto Istat 2025 il crollo delle nascite sul medio-lungo tempo arriva ad erodere i passaggi tra le generazioni nell’economia italiana: addirittura, il rapporto svela nel 30,2% delle imprese che rischiano un cambiato ricambio, ovvero dove il rapporto tra gli addetti over 55 anni e under 35 è superiore a 1,5. È sempre l’Istat a sottolineare come tale criticità sia presente soprattutto con le piccole imprese (con meno di 10 lavoratori) mentre è più diradato come problema nelle grandi aziende (che infatti sono anche quelle più remunerative).

Quello presentato oggi alla Camera dei Deputati dal Presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli è un Rapporto che analizza l’alto tasso di anzianità dell’Italia, uno dei Paesi “peggiori” al mondo in tal senso, oltre al dato sulla povertà assoluta che tocca ormai 5,7 milioni di cittadini si 59 milioni totali. Si entra tardi nella vita adulta, si fanno meno famiglie con figli e crescono invece i nuclei “ricostruiti” che ormai sono il 41% del totale e che comprendono coppie non coniugate, genitori soli, persone sole (e non vedovi, ndr): tutto questo non aiuta lo sviluppo lavorativo e il ricambio nelle aziende