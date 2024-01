ISTAT affitti 2024/ Valutazione e adeguamento più alto: cosa comporta? (31 gennaio)

Il ruolo dell’ISTAT negli affitti del 2024 (ma anche in tutti gli altri anni), gioca un ruolo essenziale. Ogni anno infatti, l’Istituto Nazionale di Statistica, provvede ad elaborare i dati basati sull’andamento economico (in termini globali), così da poter effettuare delle rivalutazioni e ridurre o abbassare – in questo specifico caso – i canoni di locazione.

DECRETO CER/ Il nuovo Superbonus energetico pagato dalle bollette di tutti gli italiani

Nel caso dei dai ISTAT per gli affitti del 2024, probabilmente si penserà ad un nuovo incremento (seppur meno evidente rispetto a quanto avveniva in tempi antecedenti a questo). Per poter decretare questo adeguamento, occorre tenere d’occhio l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (comunemente noto come FOI).

Bonus impianto elettrico 2024/ Quanto poter ottenere? Ecco i dettagli (31 gennaio)

ISTAT affitti 2024: dallo 0,6% allo 0,45% sulla rivalutazione annuale

A meno che non si avesse un contratto di cedolare secca, gli inquilini dovranno adeguarsi ai nuovi dati ISTAT sugli affitti del 2024, che prevedono degli aumenti. Dopo il mese di dicembre, dove si ebbe un ribasso sui canoni di locazione, adesso toccherà nuovamente “sottostare” ad un costo più alto.

L’ultimo aggiornamento prevede l’applicazione dello 0,6% in caso di rivalutazione annuale e adeguamento al 100% (per le unità immobiliari destinate all’uso abitativo), mentre lo 0,45% per i canoni commerciali (con adeguamento al 75%).

Housing sociale, via al bando da 14 milioni della Regione Lombardia/ Come e quando fare domanda

L’adeguamento ISTAT comparato al canone d’affitto, prevede l’applicazione di un importo studiato e basato sul reale andamento economico. Se c’è una effettiva crescita, allora i nuovi dati prevedono un canone più alto, viceversa un importo più basso.

Il calcolo però, varia in base alla tipologia contrattuale sottoscritta tra inquilino e proprietà della casa:

Chi applica – come da contratto – l’indice FOI medio annuale, dovrà considerare gli ultimi dati (elaborati alla fine dell’anno precedente). Per chi stesse rivalutato il contratto come prima volta, si dovrà considerare il conteggio pi+ recente e moltiplicarlo per il canone specificato nel contratto. Per tutti gli anni successivi, si applicherà l’indice del mese in questione rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA