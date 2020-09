Istat, disoccupazione sale al 9.7%/ E fra i giovani quasi uno su tre non lavora

Il tasso di disoccupazione è salito del 9.7%. Sono questi i dati forniti quest’oggi dall’Istat, l’istituto di statistica italiana, come si legge su diversi quotidiani online, a cominciare da IlSole24Ore. Nel dettaglio, dopo sette mesi di calo continuo, la crescita dei non occupati è stata di 0.5, ed è maggiore fra i giovani, dove il surplus negativo è stato di 1.5 punti rispetto alla precedente rivelazione, per un totale del 31.1% dell’intera platea, quasi un giovane su tre senza lavoro. “Da febbraio 2020 – è il commento dello stesso Istat – il livello dell’occupazione è sceso di quasi 500 mila unità e le persone in cerca di lavoro sono cresciute di circa 50 mila, a fronte di un aumento degli inattivi di quasi 400 mila. In quattro mesi, il tasso di occupazione perde oltre un punto, mentre quello di disoccupazione, col dato di luglio, torna sopra ai livelli di febbraio”. Sono aumentate le persone in cerca di lavoro, +5.8%, 134mila unità in più, e non hanno un genere ne tanto meno un’età precisa. Cala invece il numero di inattivi, pari a 1.6%, per un calo totale di 224mila unità, e anche in questo caso riguarda sia uomini che donne di tutte le età.

ISTAT, DISOCCUPAZIONE CRESCE AL 9.7%, I DATI SULL’OCCUPAZIONE

Il tasso di inattività è pari ora al 35.8%, per un calo di 0.6 punti, e scende anche nell’arco dei dodici ultimi mesi il numero di persone in cerca di lavoro (-1,8%, pari a 44mila unità). Torna invece a cresce l’occupazione a luglio dopo quattro mesi di flessione, e questo è senza dubbio una notizia positiva e collegata probabilmente alla fine del lockdown e alla lenta ripresa delle attività lavorative. In totale, stando a quanto scrive l’Istat, il tasso di occupazione è salito al 57.8%, con un surplus di 0.2 punti percentuali. Se comunque confrontiamo il livello di occupazione nei trimesti maggio-luglio 2020, con quello di febbraio-aprile 2020, è calato dell’1.2%, il che significa una diminuzione di 286mila unità. Il calo nell’arco dei dodici mesi riguarda in particolare i dipendenti a termine (-16,2% pari a -498mila) e gli indipendenti (-4,5% pari a -239 mila), mentre i permanenti sono cresciuti dell’1.2%.



