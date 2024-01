Istat professioni/ Classificazione aggiornata: spuntano youtuber e blogger (6 gennaio 2024)

L’Istat aggiorna le sue professioni adeguandosi ai tempi odierni, dove youtuber e blogger non rientravano nella classifica dell’indice pubblico, nonostante si trattasse di un mestiere (a tutti gli effetti), ormai noto e intrapreso da tantissimi soggetti italiani (sia da persone fisiche che giuridiche).

Grazie ai censimenti Istat, è possibile analizzare un determinato settore, oppure la demografia di un Paese, valutando eventuali interventi da apportare per una miglioria generale (o costruita ad HOC). Nel nuovo elenco, figurano delle nuove professioni appena “scoperte” dall’Istituto nazionale di statistica.

Istat aggiorna le sue professioni: eccole

L’Istat ha voluto – nei giorni scorsi – aggiornare la lista che contiene tutte le professioni eseguite in Italia. Finalmente, lo ha fatto introducendo dei mestieri piuttosto innovativi e dediti alla tecnologia, quali ad esempio:

Influencer; Youtuber; Blogger; Operatori di droni; Mediatore, chinesiologo e il tecnologo alimentare.

Tutti profili unicamente legati al progresso tecnologico e all’innovazione. Così come descritto esattamente dalla Legge che regolamenta l’Istat, questo strumento analitico è indispensabile per:

«Permettere di ricondurre le diverse occupazioni presenti nel mercato del lavoro in specifici raggruppamenti, utili per comunicare, diffondere e integrare dati statistici sulle professioni, garantendo anche la comparabilità a livello internazionale».

Il programma dell’Istat solitamente viene aggiornato con cadenza decennale, motivo per cui la classificazione talvolta potrebbe apparire “obsoleta”.

In linea generale, l’Istat raggruppa i gruppi in nove punti della classifica: legislatori, imprenditori e alta dirigenza; professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione; professioni tecniche; professioni esecutive nel lavoro d’ufficio; professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi; artigiani, operai specializzati e agricoltori; conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili, conducenti di veicoli; professioni non qualificate e forze armate.

Le nuove professioni Istat hanno modificato, o meglio dire “integrato”, il secondo gruppo, ovvero quello relativamente alle attività intellettuali, oltre che all’introduzione delle «figure informatiche», più incline ai servizi evoluti, come ad esempio lo specialista della Blockchain.











