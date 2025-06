Seconda Prova di Maturità 2025 per gli istituti professionali: oggi 19 giugno, le info in diretta su materie, tracce e soluzioni per svolgere Esame di Stato

ISTITUTI PROFESSIONALI, MATURITÀ 2025: OGGI LA SECONDA PROVA

All’indomani della prima prova scritta di italiano, la Maturità 2025 prosegue con la seconda prova di oggi, giovedì 19 giugno 2025, che è molto diversa negli istituti professionali rispetto alle altre scuole. Può variare la durata, dalle 6 alle 12 ore, a seconda dell’indirizzo e della presenza di un’eventuale parte laboratoriale. In quest’ultimo caso, gli studenti svolgono la seconda prova in due giorni consecutivi.

Ci sono alcuni indirizzi specifici che prevedono la durata massima, anche su due giornate: questo è il caso di Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti; pesca commerciale e produzioni ittiche. Ma ciò vale anche per altri indirizzi con forte componente tecnica o pratica, come Industria e artigianato per il Made in Italy, manutenzione e assistenza tecnica, gestione delle acque e risanamento ambientale, enogastronomia e ospitalità alberghiera, ecc.

Oltre alla durata, la seconda prova negli istituti professionali differisce anche per contenuto e natura: non si tratta di una verifica su una sola materia, ma di una prova integrata per verificare le competenze professionali, coerentemente al profilo formativo dell’indirizzo della scuola superiore frequentata.

Le tracce sono preparate dal Ministero dell’Istruzione, ma vengono poi adattate a livello locale dai docenti, con gli esterni specialisti che possono partecipare alla stesura. Ciò che non cambia è la valutazione: si possono ottenere massimo 20 punti.

MATURITÀ 2025, LE MATERIE DELLA SECONDA PROVA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

Essendoci ben 67 indirizzi diversi per quanto riguarda gli istituti professionali, per scoprire le materie della seconda prova della Maturità 2025 per ognuno di essi, il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione un motore di ricerca. Dunque, basta scegliere l’indirizzo desiderato per scoprire le discipline dell’Esame di Stato. Ad esempio, per l’indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, la seconda prova verte su Economia agraria e dello sviluppo territoriale. Per l’indirizzo Servizi socio-sanitari, la disciplina oggetto della seconda prova è Igiene e cultura medico-sanitaria. I commissari esterni si occupano delle seguenti materie: Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese e Psicologia generale e applicata.

Nell’indirizzo Servizi commerciali, gli studenti affrontano una seconda prova su Tecniche professionali dei servizi commerciali. Nell’indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, la seconda prova verte su Scienze e cultura dell’alimentazione. Per Accoglienza turistica, la seconda prova è su Diritto tecnico-amministrativo della struttura ricettiva. Nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, la seconda prova verte su Tecnologie tecniche di installazione e manutenzione.

SECONDA PROVA ISTITUTI PROFESSIONALI: LE TRACCE DELL’ANNO SCORSO

L’anno scorso nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, la traccia verteva sulla manutenzione di una piccola officina di vernici e colori. Per Servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera, la prova si è incentrata su contenuti di Scienze e cultura dell’alimentazione.

Nell’articolazione Accoglienza turistica, la seconda prova l’anno scorso ha avuto come oggetto Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva. L’indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale ha avuto una traccia dedicata all’Economia agraria e allo sviluppo territoriale, con focus sulla valorizzazione del territorio e sulle attività produttive sostenibili.

Per Servizi commerciali, la seconda prova si è concentrata su Tecniche professionali dei servizi commerciali. Infine, nell’indirizzo Servizi socio-sanitari, la prova ha trattato aspetti legati a Psicologia generale e applicata, ponendo l’attenzione sulle dinamiche relazionali, sullo sviluppo della persona e sul ruolo dell’operatore socio-sanitario.