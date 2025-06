Seconda Prova di Maturità 2025 per gli istituti tecnici: oggi 19 giugno, le info in diretta su materie, tracce e soluzioni per svolgere Esame di Stato

MATURITÀ 2025, ISTITUTI TECNICI: OGGI LA SECONDA PROVA

Dopo aver aperto le danze con la prima prova scritta della Maturità 2025, per gli studenti degli istituti tecnici arriva una seconda prova nella quale non avranno tracce comuni al resto delle scuole del territorio nazionale. Oggi, giovedì 19 giugno, infatti, i maturandi verranno messi alla prova su materie diverse, a seconda dell’indirizzo seguito. Ciò che non cambia è la valutazione, perché vale per tutti 20 punti, come la prova di ieri e il colloquio orale.

Nel caso degli istituti tecnici, c’è un’ulteriore diversificazione, visto che ci sono tecnici a indirizzo tecnologico o economico, giusto per citare due esempi. Per quanto riguarda la durata di questa prova, si va da un minimo di 6 ore a un massimo di 8. Anche se la prova può durare molto, è importante saper gestire il tempo, magari organizzandolo in fasce orarie.

La materia è quella che caratterizza il percorso di studi ed è stata predisposta dal Ministero dell’Istruzione, quindi è sempre la stessa per gli alunni dello stesso indirizzo scolastico. Ad esempio, possono aspettarsi problemi tecnico-scientifici, analisi di dati, progettazioni… In generale, si tratta di una prova che richiede competenze teoriche e pratiche.

SECONDA PROVA MATURITÀ 2025 NEGLI ISTITUTI TECNICI: LE MATERIE

Non è semplice indicare tutte le materie della seconda prova degli istituti tecnici della Maturità 2025, anche perché parliamo di ben 64 indirizzi diversi. Sicuramente non mancano indirizzi accomunati dalla stessa materia, ma prevalgono le differenze, visto che gli indirizzi sono molto diversi tra loro. Il Ministero dell’Istruzione facilita la ricerca con un motore che riporta tutti gli indirizzi: basta individuare quello desiderato per scoprire la materia della seconda prova.

Ma possiamo fare qualche esempio in vista dell’appuntamento odierno. Per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM), la seconda prova sarà incentrata su Economia aziendale. Per l’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, invece, la seconda prova sarà su Lingua inglese, come per il Turismo. Informatica, invece, nel settore Tecnologico, con indirizzo Informatica e Telecomunicazioni.

Geopedologia, Economia ed Estimo è la materia per Costruzioni, Ambiente e Territorio. L’indirizzo Grafica e Comunicazione affronterà una seconda prova su Progettazione multimediale. Disegno, progettazione e organizzazione industriale per gli studenti dell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia. Per l’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, la seconda prova sarà su Sistemi automatici.

Ulteriori diversificazioni per l’Agrario, perché è un istituto che prevede differenti articolazioni. Ad esempio, in “Produzioni e trasformazioni” e “Gestione dell’ambiente e del territorio” si affronteranno temi legati a Economia, Estimo, Marketing e Legislazione. Per “Viticoltura ed Enologia”, la materia sarà Enologia.

QUALI SONO STATE LE TRACCE DELLA SECONDA PROVA DELL’ANNO SCORSO

L’anno scorso la seconda prova della Maturità negli istituti tecnici ha proposto tracce “pratiche”: progetti tecnici o analisi aziendali. Ad esempio, gli studenti dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) hanno avuto a che fare con un’impresa di piccole dimensioni che opera nel settore elettronico-medicale: dovevano analizzare una situazione aziendale concreta, redigere il conto economico e lo stato patrimoniale, e rispondere a domande di teoria, come la valutazione degli investimenti e la gestione finanziaria.

Coloro che facevano parte dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni sono stati messi alla prova con un progetto regionale per la digitalizzazione degli enti pubblici e dei servizi sanitari, in particolare il Fascicolo Sanitario Elettronico, affrontando problemi legati alle reti, alla sicurezza dei dati e alla progettazione di soluzioni tecniche.

Discorso ovviamente diverso per Costruzioni, Meccanica, Moda, Turismo o Agraria, visto che le tracce sono state pensate in base ai contesti pratici legati al settore specifico, come progettazioni edilizie, analisi di processi produttivi, piani di marketing turistico, trasformazioni agroalimentari e così via.