IT-Alert, messaggio di allerta in Piemonte/ Possibili sconfinamenti in Lombardia

Nella giornata di oggi, giovedì 14 settembre, proseguirà la fase di test del sistema IT-Alert, il messaggio in cui viene avvisata la popolazione su eventi di rilevanza nazionale come ad esempio terremoti, acquazzoni, violenti temporali, ma anche epidemie, incendi e molto altro ancora. Per oggi la regione interessata sarà quella del Piemonte di conseguenza alle ore 12:00 i telefoni cellulari di tutti i cittadini piemontesi e di coloro che si trovano in regione, riceveranno il messaggio IT-Alert che sarà accompagnato da un suono particolare, di modo da essere immediatamente riconoscibile. L’sms sarà in ogni caso sonoro, anche se lo smartphone ha disattivo suonerie e vibrazione, di modo appunto da essere recepito dal destinatario.

Bellucci (vicem. Lavoro): "Assistenza anziani non autosufficienti priorità del governo"/ "Massimo impegno"

Alla luce del fatto che il Piemonte confini con la regione Lombardia, non è da escludere che su alcuni comuni a cavallo fra le due regioni, in particolare nella zona delle province di Milano, Pavia e Varese, qualche cittadino lombardo possa ricevere il messaggio del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. A riguardo l’assessore regionale alla Protezione Civile e Sicurezza, Romano La Russa, ha ricordato: “Il prossimo 19 settembre – parole riportate da Lombardianotizie.online – anche la Lombardia sarà interessa da questo test. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono differente da quello tradizionale”.

Matteo Messina Denaro sta morendo: "Le persone mi ricorderanno"/ "Sono stato bravo nel mio campo"

IT-ALERT, MESSAGGIO DI ALLERTA OGGI IN PIEMONTE: IMPORTANTE FORNIRE IL PROPRIO FEEDBACK

Il sistema IT-Alert è attualmente in fase di sperimentazione e dopo che i test verranno completati in tutte le regioni, entrerà a regime. Chi volesse, dopo aver ricevuto il messaggio, potrà compilare un questionario online attraverso cui fornire il proprio feedback sul sistema, e segnalare quindi eventuali criticità.

L’iniziativa è coordinata dal Dipartimento di Protezione Civile e come spiegato sopra dall’assessore La Russa, fra cinque giorni, martedì della prossima settimana, interesserà anche la regione Lombardia, la più popolata della nostra nazione: alle ore 12:00 sarà quindi una vera e propria sinfonia di cellulari.

ELISA CLAPS: IL FRATELLO GILDO CONTRO LA RIAPERTURA DELLA CHIESA/ "Quella è una tomba, deve restare chiusa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA