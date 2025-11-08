It - Capitolo 2 è un viaggio psicologico nei traumi infantili. Tornano i protagonisti, ma questa volta sono adulti e Pennywise è ancora Bill Skarsgard

It – Capitolo 2: Andy Muschietti ancora alla regia, su Italia 1

Notte di paura sabato sera 8 novembre 2025 alle 23:25 su Italia 1, dove sarà trasmesso il film horror It – Capitolo 2. Il film, girato nel 2019, è stato diretto da Andy Muschietti, mentre le musiche sono di Benjamin Wallfisch.

Tra gli attori di primo piano c’è James McAvoy, brillante protagonista di altri film come L’ultimo re di Scozia, Split, Glass e Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti. Nel cast figura anche Jessica Chastain, che è apparsa in altri film come The tree of life, The help, Zero dark thirty, Gli occhi di Tammy Faye, Interstellar, La madre e Crimson Peak. I due attori hanno recitato insieme nel film X-Men: Dark Phoenix.

Nel cast compaiono anche Bill Hader, che ha recitato in Molto incinta, Strafumati e Una notte al museo 2 – La fuga. Bill Skarsgard è invece il temutissimo Pennywise e ha preso parte sia a It, il primo film, che a It: Capitolo 2.

La trama del film It – Capitolo 2, il clan dei Perdenti si riunisce per il ritorno di Pennywise

It – Capitolo 2 è ambientato 27 anni dopo i fatti raccontati nel primo capitolo. Qualcosa di terrificante sta tornando nella sonnacchiosa città di Derry. Il clan dei Perdenti sa perfettamente chi è, poiché già lo ha affrontato: si tratta di It, il terrificante e demoniaco pagliaccio Pennywise che seminò morte e terrore tanti anni prima. Mike, ormai adulto, è l’unico del vecchio club ad essere rimasto in città, dove si susseguono una serie di omicidi efferati. Non ha dubbi: dietro c’è la firma inconfondibile di Pennywise, che è tornato a tormentare e terrorizzare la città.

Inizia così a chiamare i suoi vecchi amici, da Bill a Richie, da Eddie a Ben, fino a Beverly. Tutti sono molto refrattari, non vogliono essere catapultati nuovamente in un passato lastricato di sangue e terrore e che avevano ormai dimenticato. Nonostante le paure iniziali gli amici si incontrano dopo tantissimi anni, mettendo in stand-by momentaneamente le loro vite. Si preparano a combattere Pennywise, ma dovranno farlo senza Stan che si è suicidato.

La battaglia contro It però costringerà gli amici a fare i conti con le loro vite e soprattutto con i traumi che li hanno segnati da ragazzi, a causa proprio del mostruoso Pennywise. Riuscirà l’amicizia ad essere più forte del male?

