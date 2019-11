It, film Italia 1/ Remake del film-cult degli anni novanta (oggi, 1 novembre)

It, il cast del film

It riempie la programmazione televisiva di Italia 1 nella prima serata di oggi, venerdì 1 novembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Tratto dal celebre romanzo scritto da Stephen King, si tratta di una pellicola realizzata dalla Warner Bros Picture in collaborazione con altre case cinematografiche tra cui la New Line Cinema con la regia di Andres Muschietti mentre la sceneggiatura è stata rivista da Chase Palmer, Cary Fukunaga e Gary Dauberman. Il montaggio è stato eseguito da Jason Ballantine, le musiche della colonna sonora sono state composte da Benjamin Wallfisch ed i costumi indossati sul set portano la firma di Janie Bryant. Nel cast figurano Bill Skarsgard, Jaeden Martell, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff e Nicholas Hamilton.

It, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di It. In quella che sembra essere una tranquilla cittadina dello stato del Maine, un ragazzino di nome Bill oltre ad essere affetto da balbuzie, è piuttosto attento nel prendersi cura del proprio fratellino Georgie. Dopo avergli regalato una barchetta di carta, il piccolo fratellino inizia a giocare sul ciglio della strada sfruttando il percorso d’acqua creato dalla pioggia fitta e che porta all’interno delle fogne. Anche la barchetta di carta finisce per andare nelle fogne con Georgie che nel tentativo di riprenderla si imbatte in uno strano essere che assume le sembianze di un clown da circo. Il clown riesce a convincere il ragazzino ad avvicinarsi per consegnargli la barchetta per poi trascinarlo all’interno delle fogne. Qualche mese più tardi Bill è ancora ossessionato da quanto accaduto ma nonostante il lassismo dei propri genitori, si dice convinto che il fratellino possa essere ancora vivo e magari si trova in una zona ben definita nella cittadina che per l’appunto è sotto il livello della strada. Bill fa parte di una sorta di banda di ragazzini che si sono uniti per riuscire nel difendersi meglio rispetto alle azioni di bullismo di Henry e dei suoi amici. Henry infatti non vede l’ora di poterla farla pagare a quella banda di ragazzini che lui vede come degli sfigati i quali in diverse occasioni hanno avuto modo di godere della protezione dei professori. Intanto nella cittadina la scomparsa di Georgie non è stata la sola con altri bambini di ogni età che sembrano essere spariti nel nulla senza lasciare alcuna traccia che possa consentire alle forze di polizie di intraprendere una indagine degna di tale nome. Bill convinto della sua teoria assieme ai propri inseparabili amici darà quindi vita ad una spedizione nei bassifondi della cittadina, nel vecchio sistema fognario dove un incredibile segreto è rimasto celato per tantissimi anni: una presenza demoniaca che sembra aver preso di mira proprio i bambini.

