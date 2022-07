It must have been love canzone di Pretty Woman/ Morta la cantante Marie Fredriksson

It must have been love , la canzone di Pretty Woman che ha fatto sognare tutti gli amanti del film e tutte le generazioni che grazie alla commedia e alla sua canzone principale hanno sognato e si sono innamorati. I must have been love è un brano pubblicato dalla band svedese Roxette, formato da Per Gessle e da Marie Fredriksson, morta di cancro a 61 anni nel 2019.

Uomini e donne, Matteo e Valeria in crisi?/ Federica Aversano, lo spoiler allarma...

Al contrario di come molti immaginano, la canzone è stata scritta senza pensare appositamente al film ma come riadattamento della canzone natalizia Christmas for the Broken Hearted, composta sempre dal duo nel 1987. La canzone originariamente non superò i confini scandinavi fino a quando tutto il grande pubblico non ascoltò la canzone all’interno del film diretto da Garry Marshall.

Com'è il finale di Pretty Woman? Le versioni/ La storia d'amore tra Vivian e Edward

Marie Fredriksson, morta la cantante di Pretty Woman

La cantante della canzone resa nota da Pretty Woman ha combattuto per quasi 17 anni contro un tumore al cervello, dopo averlo rivelato a tutti i fan della band nel 2002 che rimasero scioccati dalla scoperta. La morte della donna fu poi annunciata dalla band attraverso la loro newsletter.

La voce della cantante scomparsa prematuramente rimarrà eterna grazie al film con Julia Robert e Richard Gere che fa riferimento ad una delle scene più belle della commedia quando Vivian è nella limousine ed Edwards sta per lasciare l’hotel e capisce di essere innamorato, come poi suggerisce anche il testo della canzone.

Julia Roberts e la scena hot con Richard Gere/ Retroscena su Pretty Woman...

© RIPRODUZIONE RISERVATA